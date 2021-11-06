  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ev sahibine kızan kiracı evi ateşe verdi!
Yerel

Ev sahibine kızan kiracı evi ateşe verdi!

Adana'nın Seyhan ilçesinde ev sahibi ile arasında tartışma yaşandığı iddia edilen kiracının konutunu ateşe verdiği öne sürüldü. Yanan ev kullanılamaz hale geldi. Kiracı da ekiplerce gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 21:18:00 -
Ev sahibine kızan kiracı evi ateşe verdi!

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde müstakil evin yandığını görenler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Adrese sevk edilen ekipler, müdahaleyle yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Hüsniye B. ile yaşadığı tartışmanın ardından konutunu ateşe verdiği ileri sürülen kiracı Naile A. gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhterem İnce'den Lütfü Türkkan'a tepki!
Gündem

Muhterem İnce'den Lütfü Türkkan'a tepki!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ağza alınmayacak küfrüne tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce,..
Âdetli kadınla seks yaptılar, kanını seccadeyle temizlediler
Dünya

Âdetli kadınla seks yaptılar, kanını seccadeyle temizlediler

İngiltere'nin tarihi spor kulüplerinden biri olan Yorkshire Kriket Kulübü'nde, takımın kıdemli oyuncularının regl döneminde bir kadınla seks..
Görüntüler paylaşıldı! TOGG testleri başarıyla geçti
Otomotiv

Görüntüler paylaşıldı! TOGG testleri başarıyla geçti

Türkiye'nin Otomobili, şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerini başarıyla geçti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay