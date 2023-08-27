Ev sahibi ve kiracıların dikkatine! Başlama tarihi 1 Eylül

Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Kira tespit, tahliye, uyarlama, kontrat kaynaklı sorunlar, taşınmaz paylaşımı, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar, aidata ilişkin davalar zorunlu arabuluculuk sürecine tabi olacak. İhtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olup, daha sonra dava açılabilecek.

Arabuluculuk sürecini davayı açmak isteyen taraf başlatacak. Başvurular dava açılacak yetkili mahkemenin bulunduğu adliyedeki arabuluculuk bürosuna yapılacak. Eğer o mahkemede büro kurulmadıysa yetkilendirilen sulh hukuk mahkemelerine başvurulabilecek.

Adliyedeki arabulucu bürosuna başvuru yapıldıktan sonra taraflarla ayrı ayrı görüşülerek uyuşmazlığa ilişkin bilgi alınacak. Ardından taraflarla bir toplantı gerçekleştirilecek. Tarafların menfaatlerine uygun çözüm bulunması halinde arabulucu ve tarafların katılımıyla hazırlanan anlaşma tutanağı imzalanacak. Bu tutanak mahkeme ilamı niteliği taşıyacak. Arabulucuda uzlaşma sağlanamazsa dava açılabilecek.

Kira uyuşmazlıklarının 3 haftada çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Uyuşmazlık durumunda 1 hafta ek süre de alınabilecek.

Başvuruda ve 2 saate kadar görüşmelerde ücret yok. Bu sürenin üzerindeki görüşmelerde asgari ücret tarifesine göre hesaplanacak tutar taraflardan eşit olarak alınacak. Dava açılması halinde Adalet Bakanlığı'nın ödediği 2 saate kadar olan ücret, davada haksız çıkan tarafa yargılama gideri olarak ödetilecek. Görüşmeye taraflardan birinin katılmaması durumunda uzlaşmazlık tutanağı katılan tarafla beraber düzenlenecek. Dava açılması durumunda katılmayan taraf ister haklı ister haksız çıksın arabulucu ücreti ve yargılama giderinin tamamını ödemek zorunda olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kira tespit, tahliye, uyarlama davaları, kiracı ve mal sahibinin kira sözleşmesi kaynaklı ihtilafları arabuluculuk sürecine tabi olacak. Taşınır ve taşınmaz malların paylaştırılması, ortaklığın giderilmesine yönelik uyuşmazlıklar için de başvurulabilecek. Site, apartman yönetiminin aidat ödememe nedeniyle başlatacakları icra takibi, komşu hakkı, kat malikleri kurul kararına uymayanlar aleyhine açılacak davalar öncesinde de arabulucuya gidilmesi zorunlu.