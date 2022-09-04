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Yerel Ev küle döndü
Yerel

Ev küle döndü

Denizli’de alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 08:52:00 -
Ev küle döndü

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yabancı uyruklu ailenin kaldığı 3 katlı binanın en üst dairesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların etrafı sarmasının ardından aile vatandaşlarında yardımıyla dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlerin komple sardığı binaya müdahale ederek yangını kontrol altına almak için zamanla yarıştı. Dumandan etkilenen bir kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, alevler bir süre sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından bina tamamen küle döndü. Çevredeki vatandaşlar ve aile ise o anları korku dolu gözlerle izledi.

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