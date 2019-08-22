0553 313 94 23

Ev işi yapmak erken ölüm riskini azaltıyor

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:19
Ev işi yapmak erken ölüm riskini azaltıyor

ANKARA (AA) - Norveç'te yürütülen bir araştırma günde bir saat hafif ev işi yapmanın erken ölüm riskini yarı yarıya azaltabileceğini ortaya koydu.

Başkent Oslo'daki Norveç Spor Bilimleri Akademisinden araştırmacılar tarafından 40 yaş üstü 36 bin yetişkinin hareketlilik dereceleri, üzerlerine taktıkları bir cihazla takip edildi.

Prof. Ulf Ekelund'un yürüttüğü 6 yıllık araştırmada katılımcılardan bazıları beş dakikalık "evi süpürmek" gibi orta düzeyde ev işleri bazıları da 60 dakikalık "bulaşık yıkamak" gibi hafif ev işleri yaptı.

Çalışma sonucunda 40 yaş ve üstü kişilerde ev işi yapmanın erken ölüm riskini yarı yarıya azaltabileceği belirlendi.

Öte yandan araştırmada günde 9,5 saat hareketsiz kalmanın ölüm riskini iki kat arttığı ifade edildi.

Araştırmanın sonuçları "British Medical Journal"da yayımlandı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:19
  1. aktivite
  2. araştırma
  3. ev işleri
  4. Norveç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ofis çalışanlarında diyabet riski
    1. Ofis çalışanlarında diyabet riski
    2. Antalya'da traktör uçuruma devrildi: 1..
    3. Marmaris'te orman yangını
    4. "Erdoğan'a Allah akıl fikir versin"..
    5. Semiz: "Çaybaşı daha yaşanabilir ve..
    6. Güney Kıbrıs’ta Batı Nil Virüsü’nden..
    7. 4 ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı..
    8. İnegöl’de 82 araçlık otopark hizmete..
    9. Pendik’te takla atan araç karşı..
    10. Van Kalesi’nde mahsur kalan vatandaş..
    11. Caminin avizelerini çaldı
    12. Kaymakam Yazar ve Rektör Özdemir,..
    13. Kanalda boğulan gencin cesedine..
    14. Ev işi yapmak erken ölüm riskini..
    15. Manisa’da ‘Beton yol’ uygulaması devam..
    16. Lübnan Karate Milli Takımı'ndan..
    17. Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular
    18. Başkent’te pazar yeri kavgası: 5 yaralı
    19. GÜNCELLEME - Edremit Körfezi'nde..
    20. Diyarbekirspor yeni sezondan umutlu
    21. Başkan Bulut’un Mercidabık Zaferi..
    22. SOLOTÜRK, Trabzon'da gösteri uçuşu yaptı
    23. Fenerbahçe'den altyapıya 17 transfer
    24. PFDK kararları açıklandı
    25. Umurbey Belediyesi şirket..
    26. Mut’ta üreticiler kooperatif kuruyor
    27. Kırşehir Valiliğinden avcılara uyarı
    28. Hamas'tan Paraguay'a "terör listesi"..
    29. Vücudunuzu green juice ile arındırın
    30. Basketbolda Turgutlu Belediyespor’un..
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal