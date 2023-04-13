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Yerel Ev hanımı emekli olabilecek mi?
Yerel

Ev hanımı emekli olabilecek mi?

Yeniakit Publisher
2023-04-13 07:01:00 -
Ev hanımı emekli olabilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi toplantısında açıklamalarda bulundu. Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında ev hanımlarına emeklilik desteği sağlanacağı belirtildi. Peki ama ev hanımları nasıl emekli olabilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda, ''Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. Emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esneteceğiz.'' ifadeleri yer aldı. 

CNN Türk - Kanal D ortak canlı yayınında da bu konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' Aileyi korumaya yönelik daha kapsamlı daha kuşatıcı olarak programı büyütüyoruz. Ailelerde çocuk sayısı artacak, onların geleceğini teminat altına almamız lazım. Her alanda ailelere maddi katkı vereceğiz. Amacımız aile yapısını korumak. Ev hanımlarına yönelik planlarımız var. Ev hanımlarının sigortalılığı için adımlarımız olacak. Primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Aile bizim kutsalımız. Bu kurumun korunması önceliğimiz. Anayasal değişiklik yapacak kadar bu konuya sahip çıkıyoruz. Bu alandaki kazanımlardan geri gitmek mümkün değil.

LGBT gibi sapkın akımların ülkemizde varlık göstermesine izin vermeyeceğiz. Biz bunları yaparken Bay Bay Kemal kadınları kandırmaya çalışıyor. Kadın haklarını savunmaya kendi parti teşkilatındaki tacize uğrayan kadınların haklarını savunmaya başlayarak başlayabilir. AK Parti kadın milletvekili sayısına bakın.'' ifadelerini belirtti. 

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