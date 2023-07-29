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Yerel Ev eşyası taşıyan nakliye kamyonu küle döndü
Yerel

Ev eşyası taşıyan nakliye kamyonu küle döndü

Yeniakit Publisher
2023-07-29 21:05:00 -
Ev eşyası taşıyan nakliye kamyonu küle döndü

Düzce'de evden eve eşya taşıyan nakliye kamyonu alev alev yanarak küle döndü.

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı geçişinde İstanbul'dan aldığı ev eşyasını Ankara'ya götüren Hüseyin Ö. idaresinde 34 YNZ 94 plakalı nakliye kamyonunda yangın çıktı. Sürücü aracı emniyet şeridine çekip yangın tüpü ile ilk müdahalede bulundu.

İhbar üzerine Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alev topuna dönen kamyonu yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Kısmen kapanan Anadolu Otoyolu Ankara istikameti yangının söndürülmesi ile yeniden trafik akışına açıldı.

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