Ev değil adeta cephanelik Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, mermi ve bıçak ele geçirildi. Operasyonun yapıldığı ev cephaneliği aratmadı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınabağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde merkezKarapınar Mahallesi'nde E.Ş'ye ait ikamette çok sayıda silah olduğu ve bu silahları satmak amacıyla müşteri arayışında bulunduğu bilgisiyle ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda ev içerisinde 1 adet uzunnamlu tüfek, 1 adet kısa namlu tüfek, 2 adet pala, 1 adet oluklu bıçak, 52 adet kaleşnikof mermisi, 137 adet tabanca mermisi, 24 adet av tüfeği fişeği ve 2 adet tabanca kılıfı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere jandarma ekiplerince el konulurken konuyla alakalı olarak ev sahibi E.Ş., gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.Ş., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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