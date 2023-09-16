Ev çöktü: 5 ölü!

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde eski bir evin çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Uttar Pradeş'in Lucknow şehrine bağlı Alambagh bölgesinde meydana geldi.

Ülke medyasına göre çok eski olduğu için oturma izni verilmeyen bir evde, aile fertleri kalmaya devam etti.

Aile fertleri uyudukları sırada ev çöktü. Çökme sonucu 3'ü çocuk en az 5 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.

Yaralılar yerel bir hastaneye kaldırıldı. (İLKHA)

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