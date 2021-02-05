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Gündem EUS tercih sonuçları açıklandı mı?
Gündem

EUS tercih sonuçları açıklandı mı?

Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin yerleştirilmek için girdikleri sınavın ardından EUS yerleştirme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediliyor. Tercilerini yapan adaylar, arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, EUS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? EUS tercih sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-05 23:13:00 -
EUS tercih sonuçları açıklandı mı?

Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan adayların girdiği sınavda başarı sağlayan adaylar, uzmanlık alanlarına göre yerleştirildikleri bu sınava dair bazı detayları merak ediyor.

Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin yerleştirilmek için girdikleri sınavın ardından EUS yerleştirme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediliyor. Tercilerini yapan adaylar arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, EUS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 21-26 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihler işlemleri gerçekleştirildi. 2020 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

EUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Açıklamada adayların yerleştirme sonuçlarına 5 Şubat tarihinden itibaren ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifre bilgileri ile giriş yaparak ulaşabilecekleri ifade edildi.

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