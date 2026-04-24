Eurovision’a rest çeken Slovenya Filistin’in sesi oldu
Slovenya, Siyonist İsrail’in katılımı nedeniyle alınan boykot kararı kapsamında bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması’nı yayımlamama kararı alan İrlanda ve İspanya’ya katıldı.
Slovenya’nın kamu yayıncısı RTV Slovenia, ülkenin İsrail’in katılımı nedeniyle daha önce yarışmadan çekilmesinin ardından, bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması’nı yayınlamayacağını doğruladı.
Dünyanın en büyük canlı müzik etkinliğini yayınlamak yerine, Filistin hakkında bir dizi film gösterecek
“Eurovision Şarkı Yarışması’nı yayınlamayacağız” dedi RTV Slovenia Direktörü Ksenija Horvat, AP’ye yaptığı açıklamada. “Filistin belgeselleri ve uzun metrajlı filmlerden oluşan ‘Voices of Palestine’ film kuşağını yayınlayacağız.”
Slovenya, Gazze’deki savaştaki tutumuna yönelik eleştirilere karşın EBU’nun İsrail’in yarışmasına izin vermesi nedeniyle, İrlanda, İspanya, Hollanda ve İzlanda ile birlikte, yarışmanın bu yılki 70. edisyonuna katılmayı reddeden ülkeler arasında yer alıyor.