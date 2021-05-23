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Gündem Eurovision yarışmasında büyük rezillik
Gündem

Eurovision yarışmasında büyük rezillik

Türlü ahlaksızlıklarla gündemden düşmeyen Eurovision şarkı yarışmasında bu sene de skandallar yaşandı. Yarışmada 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin kutlamalar sırasında uyuşturucu kullandığı belirtildi. Kameraya yansıyan görüntü tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 13:55:00 - 2021-05-23 14:01:52
Eurovision yarışmasında büyük rezillik

Hollanda'da, 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'ndan "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu birinci geldi.

26 ülkenin katıldığı yarışmada, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğilerek bir şeyler kokladığı anlar yarışmanın gündemine oturdu.

Hollanda basını, yarışmayı kazanan grubun baş solistinin uyuşturucu madde kullandığını iddia etti.

Grubun baş solisti iddiaları yalanladı. Eurovision 2021 Şarkı Yarışması jürisi ise, olası iddiaların araştırılması için gerekli soruşturmanın hafta içi başlatılabileceğini belirtti.

Laikçiler bunu eğlence olarak nitelendiriyor!

Her sene bir skandalla gündeme gelen yarışma, Türkiye'de laikçiler tarafından eğlence olarak addediliyor. Son olarak Armağan Çağlayan'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Ya şu senede bir akşam olan Eurovision eğlencesinin bile elimizeden alınmış olması çok saçma değil mi?" açıklaması oldukça tepki çekmişti.

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