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Aktüel Europol'den 21 ülkede taklit ürün operasyonu
Aktüel

Europol'den 21 ülkede taklit ürün operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:08:39 -
Europol'den 21 ülkede taklit ürün operasyonu

LAHEY (AA) - Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), 21 ülkede düzenlenen operasyonlarda 28 milyon avro değerinde taklit ürünün ele geçirildiğini duyurdu.

Europol'den yapılan açıklamada, başta İtalya ve İrlanda olmak üzere Avrupa'daki 21 ülkenin iş birliğiyle yapılan geniş çaplı operasyonlarda, 27 milyon maske, 800 bin kıyafet ile aksesuar ve oyuncak gibi ürünlerin ele geçirildiği kaydedildi.

İnternet aracılığıyla satılan ürünlerin toplam değerinin 28 milyon avro olduğu belirtilen açıklamada, bunların satışını yapan 123 sosyal medya hesabı ve 36 internet sitesinin kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, operasyonlarda 10 kişinin yakalandığı ve 37 şüphelinin arandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, organize suç örgütleri sosyal medyayı aktif kullandığı için tüketicilerin bilinçlendirilmesi gerektiği, sosyal medyanın taklit ürünlerinin paylaşımını daha kolay hale getirdiği, araştırma sonucunda elde edilen deliller ışığında internetten satış platformlarının yakından takip edileceği ifade edildi.

Europol, 22 Eylül Salı günü yaptığı açıklamada, internetten taklit ürün satanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 179 kişinin yakalandığını duyurmuştu.

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