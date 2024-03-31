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Spor Euroleague'de 32. haftanın MVP'si Nigel Hayes-Davis seçildi!
Spor

Euroleague'de 32. haftanın MVP'si Nigel Hayes-Davis seçildi!

Yeniakit Publisher
2024-03-31 16:51:00 -
Euroleague'de 32. haftanın MVP'si Nigel Hayes-Davis seçildi!

EuroLeague'de 32. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

EuroLeague'de 32. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

EuroLeague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko'nun evinde karşı karşıya geldiği Alman ekibi ALBA Berlin'i 103-68'lik skorla mağlup ettiği müsabakada rekor kıran ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis'in haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.

Tarihe geçen performans sergiledi

Hayes-Davis mücadelede 50 sayı, 2 ribaund ve 1 top çalma oynayarak 46 verimlilik puanı aldı.
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