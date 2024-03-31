Euroleague'de 32. haftanın MVP'si Nigel Hayes-Davis seçildi!
EuroLeague'de 32. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.
EuroLeague'de 32. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.
EuroLeague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko'nun evinde karşı karşıya geldiği Alman ekibi ALBA Berlin'i 103-68'lik skorla mağlup ettiği müsabakada rekor kıran ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis'in haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.
Tarihe geçen performans sergiledi
Hayes-Davis mücadelede 50 sayı, 2 ribaund ve 1 top çalma oynayarak 46 verimlilik puanı aldı.
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