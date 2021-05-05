Euroleague Final Four’a hangi takımlar kaldı?
Euroleague’teki temsilcimiz Anadolu Efes, rakibini elemesiyle Final Four’a kalmıştı. Basketbolseverler, Euroleague Final Four karşılaşmalarının ne zaman, nerede yapılacağını merak ediyor. Euroleague Final Four için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Euroleague Final Four ne zaman yapılacak? Anadolu Efes’in karşılaşmaları ne zaman?
Euroleague’teki temsilcimiz Anadolu Efes’in Real Madrid’i elemesinin ardından Final Four’a kaldı. Euroleague Final Four için geri sayım başladı. Söz konusu turnuvayı yakından takip edenler, Euroleague Final Four’un ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Euroleague Final Four ne zaman yapılacak? Anadolu Efes’in karşılaşmaları ne zaman?
Euroleague Final Four ne zaman yapılacak?
Turkish Airlines EuroLeague Final Four karşılaşmaları 28-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. Almanya’nın Köln şehrinde yapılması planlanan Final Four karşılaşmalarının koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağı duyurulmuştu.
Euroleague Final Four’a hangi takımlar kaldı?
Anadolu Efes
AX Armani Exchange Milan
Barcelona
CSKA Moskova