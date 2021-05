Euroleague Final Four’a hangi takımlar kaldı?

Euroleague’teki temsilcimiz Anadolu Efes, rakibini elemesiyle Final Four’a kalmıştı. Basketbolseverler, Euroleague Final Four karşılaşmalarının ne zaman, nerede yapılacağını merak ediyor. Euroleague Final Four için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Euroleague Final Four ne zaman yapılacak? Anadolu Efes’in karşılaşmaları ne zaman?