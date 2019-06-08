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EuroHockey Club Challenge III 2019 Men” Alanya’da başladı

Türkiye Hokey Federasyon Başkanı Sadık Karakan, “EuroHockey Club Challenge III 2019 Men” Alanya’da yapımı tamamlanan Olimpik Hokey Sahasında bugün oynanan 3 karşılaşmayla başladığını ifade ederek, şampiyonanın Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:40
EuroHockey Club Challenge III 2019 Men” Alanya’da başladı

Türkiye Hokey Federasyon Başkanı Sadık Karakan, “EuroHockey Club Challenge III 2019 Men” Alanya’da yapımı tamamlanan Olimpik Hokey Sahasında bugün oynanan 3 karşılaşmayla başladığını ifade ederek, şampiyonanın Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.


EuroHockey Club Challenge III 2019 Men Gaziantep Polisgücü ev sahipliğinde Alanya’da oynanan üç maçla başladı. Şampiyona’yı Alanya’da takip eden Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, “Avrupa’nın önemli şampiyonalarından birisi olan EuroHockey Club Challenge III 2019 Men oynanan üç maçla başladı. 7-10 Haziran tarihleri arasında Alanya’da gerçekleştirilecek olan maçlar yapımı yeni tamamlanan ve ülkemiz için adeta yüz akı bir tesis olan Olimpik Hokey Sahasında oynanıyor. Günün ilk maçında Macaristan temsilcisi Soroksari, Bulgar rakibi Akademik Sofia’yı 6-1 mağlup ederken Ukrayna ekibi Zytomyrskyiv ise Norveç takımı Furuset’i 4-1’le geçti. Günün son maçında ise Türkiye temsilcimiz ve şampiyonanın ev sahibi Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü erkek hokey takımı Sloven rakibi Predanovci’yi 10’a-1 mağlup etti. Alanya Hokey Sahası Turnuva Direktörü Chris BREWER’den tam not aldı. Elbette hokey sporu bugün Türkiye’de hızla yaygınlaşan ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye’nin adının en fazla anıldığı spor dallarımızdan birisi. Ülkemize olimpik tesisler kazandırdıkça böylesine büyük ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacak organizasyonlar ülkemizde gerçekleştirilecektir. Gaziantep’te yapılan ancak halen eksik bölümleri bulunan hokey tesisinin tamamlanmasıyla bu organizasyonlar elbette Gaziantep’te de gerçekleştirilecektir. Bir an önce Gaziantep’te yapılan ama önemli birçok bölümü eksik bırakılan tesisin eksiklerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Şampiyonada Türkiye’yi temsil eden Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek takımlarına da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


10 Haziran Pazartesi günü sona erecek turnuvanın 2. gününde ise 08.06.2019 Cumartesi şu karşılaşmalar oynanacak:11:15Copenhagen - Akademik, 13:30Predanovci-Furuset, 15:45Zytomyrskyiv-Gaziantep Polisgücü.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:40
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