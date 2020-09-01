Euroclear ve TEB’den yabancı yatırımcıya büyük kolaylık

İSTANBUL (AA) - Euroclear ve TEB, yaptıkları iş ortaklığı ile yabancı yatırımcılara Türk menkul kıymetlerinde takas kolaylığı sağlayacak.



TEB açıklamasına göre, Avrupa’nın ve dünyanın önde gelen uluslararası takas ve saklama kuruluşlarından Euroclear, TEB’i Türkiye’deki tek iş ortağı olarak seçti.



Buna göre TEB, 20 Temmuz’dan itibaren Euroclear üzerinden hizmet alan yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcıların Türk sermaye piyasalarında gerçekleştireceği Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikaları işlemlerinin takas ve saklama işleyişinden sorumlu oldu.



Euroclear böylelikle Türkiye’de ihraç edilmiş menkul kıymetleri sistemine dahil etmiş oldu ve Türk kıymetleri “Euroclearable” hale geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da daha önce yaptığı açıklamada İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımların sürdüğüne dikkat çekerek, Euroclear ile yapılan iş birliği sayesinde yabancı yatırımcıların Türk lirası, döviz ve altın cinsinden tahvillere daha kolay erişebileceğini duyurmuştu.



Birçok yabancı kurumsal yatırımcının güvenlik ve işlem kolaylığı açısından tüm global kıymetlerinin takas ve saklaması için Euroclear ve benzeri kuruluşlarla çalışmayı seçtiği biliniyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Haziran 2019’da yaptığı düzenleme sonrası bu kuruluşların MKK’ya üye olarak işlem yapmaları bir “hesap işleticisi” atamak şartıyla mümkün hale gelmişti.



Euroclear, MKK’ya üye olan ilk yabancı menkul kıymet saklama kuruluşu, TEB ise “hesap işleticisi” hizmetini veren ilk ve tek banka oldu. Artık dünyanın her yerinden kurumsal yatırımcılar ve fonlar Euroclear’daki mevcut hesaplarını Türk bonolarının takas ve saklaması için kullanabilecekler. Türk bonosu alım satımlarında takas ve saklama işlemlerini Euroclear ve TEB iş birliği ile kolaylıkla halledebilecekler.



Alım satım işlemleri ise tüm Türk banka ve aracı kurumları üzerinden yapılabileceğinden, kurulan bu yapı ülkemizin tüm sermaye piyasası sisteminin gelişimine fayda sağlayacak.



Kurumsal yatırımcıların gelişmekte olan ülkelere yapacakları yatırım kararlarında önemli rol oynayan takas riski konusu, Euroclear, MKK ve TEB üzerinden kurulan güvenli ve sade yapı ile Türkiye için bertaraf edilmiş olacak. Bu yeni hesap yapısı, yabancı yatırımcıların Türk bonolarına yönelik yatırım kararı alma ve uygulama sürecinde daha hızlı hareket etmelerini sağlayacak. Sistemin diğer bir artısı, saklaması bu şekilde yapılan Türk bonolarının tıpkı gelişmiş ülke bonoları ve Eurobond’lar gibi teminat olarak kullanılabilmesi olacak. Bu imkanın Türk bonolarının cazibesini artırması bekleniyor.





