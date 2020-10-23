  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Euro rekorunu güncelledi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Ekonomi

Euro rekorunu güncelledi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası tarihi seviyelerini 7.97'nin üzerine taşıyan dolar, bugün rekor seviyelerin hemen altında seyrediyor. Euro ise 9,4489 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 12:20:00 -
Euro rekorunu güncelledi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Yurt içi piyasalarda tüm dikkatlerin çevrildiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısın dün sürpriz bir kararla faizi değiştirmeden tamamlanmadı.

Dünkü kararın ardında 7,97'nin üzerine çıkarak rekor tazeleyen dolar/TL, haftanın son işlem gününde zirvenin hemen altında değerleniyor.

Euro/TL ise 9.4489 ile dünkü rekor seviyelerini bir kademe daha yukarı taşıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler
Dünya

Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler

Afganistan'da görev yapan Avustralya askerlerinin, 2012'de ele geçirdikleri bir Afgan esiri helikoptere sığmadığı için öldürdüğü ileri sürül..
Uzmanlardan çarpıcı analiz: Türkiye
Gündem

Uzmanlardan çarpıcı analiz: Türkiye "kuşatmayı" kıracak güce sahip

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tab..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'yi uyardı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'yi uyardı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında haklı ile hak..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay