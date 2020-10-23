Euro rekorunu güncelledi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası tarihi seviyelerini 7.97'nin üzerine taşıyan dolar, bugün rekor seviyelerin hemen altında seyrediyor. Euro ise 9,4489 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Yurt içi piyasalarda tüm dikkatlerin çevrildiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısın dün sürpriz bir kararla faizi değiştirmeden tamamlanmadı.
Dünkü kararın ardında 7,97'nin üzerine çıkarak rekor tazeleyen dolar/TL, haftanın son işlem gününde zirvenin hemen altında değerleniyor.
Euro/TL ise 9.4489 ile dünkü rekor seviyelerini bir kademe daha yukarı taşıdı.