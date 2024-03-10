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Dünya EURO-MED raporu: 'Utanç verici işkenceler Guantanamo’dan beter!'
Dünya

EURO-MED raporu: 'Utanç verici işkenceler Guantanamo’dan beter!'

Yeniakit Publisher
2024-03-10 16:41:00 -
EURO-MED raporu: 'Utanç verici işkenceler Guantanamo’dan beter!'

İnsan Hakları İzleme Örgütü Euro-Med, Filistinlilere vahşi işkenceler ve aşağılamalar yapıldığını belirterek, “İsrail hapishaneleri Guantanamo’daki hapishanelerden daha kötü” ifadesini kullandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Euro-Med, Filistinlilere vahşi işkenceler ve aşağılamalar yapıldığını belirterek, “İsrail hapishaneleri Guantanamo’daki hapishanelerden daha kötü” ifadesini kullandı.

Barbar İsrail, Gazze’de soymırım yapıp, binlerce Filistinliyi katlederken esir ettiği mazlumlara yönelik işkenceleri de gündemden düşmüyor... Newarab sitesinin haberine göre Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütünün (Euro-Med) yayınladığı raporda İsrail hapishanelerinde Filistinlilere yönelik uygulamaların Amerika’nın işkence üssü olarak bilinen “Guantanamo”dan daha beter durumda olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde İsrail hapishanelerinde 7 Ekim’den bu yana en az 27 Filistinlinin işkenceyle öldürüldüğü haberinin ardından gelen Euro-Med’in raporunda “İsrail hapishaneleri, Filistinli tutuklulara yönelik korkunç işkence ve diğer hak ihlalleri nedeniyle Guantanamo Körfezi’ndeki hapishanelerden daha kötü bir duruma geldi” denildi.

UTANÇ VERİCİ İŞKENCELER

Raporda İsrail zindanlarının Filistinlilere yönelik vahşi cinayetler ve işkenceler nedeniyle korkunç bir hal aldığı belirtilirken, “Bu hapishanelerdeki Filistinlilerin işkencenin ‘utanç verici biçimlerine’, aşağılayıcı muameleye ve en temel insan haklarından yoksun bırakılmaya maruz kaldıkları” ifade edildi.

TAVUK KAFESLERİNDE İŞKENCE

Raporda ayrıca şu ifadeler kullanıldı: “Savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana binlerce Filistinli Gazze’den toplandı ve yüzlercesi bilinmeyen yerlerde tutuldu. Hapse atılan ve daha sonra serbest bırakılanların birçoğu korkunç ifadeler verdi. İsrail’in bu mahkumların isimlerini ve yerlerini açıklamayı reddetmesi onları yasal korumadan mahrum bıraktığını gösteriyor. Birçok mahkumun tutulduğu Sde Teiman kampı, Küba’daki meşhur ABD Guantanamo Körfezi Gözaltı Kampının daha kötü bir versiyonuna dönüştü. Sde Teiman’daki tutuklular, tavuk kafeslerini andıran kapalı yerlerde, uzun süreler boyunca yiyecek ve su olmadan son derece zorlu koşullarda tutuluyor ve itiraf almak için ağır işkence ve dayak biçimlerine maruz kalıyorlar. Uluslararıs toplum hâlâ cezaevinde olanlara yardım etmek için acilen harekete geçmeli.”
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ARALIK AYINDA UYARMIŞTI

Euro-Med, geçtiğimiz Aralık ayındaki raporunda ise şu ifadeleri kullanmıştı: “ İsrail ordusu, Sde Teman kampını Guantanamo benzeri yeni bir hapishaneye dönüştür. Burada esirleri insanlıkdışı koşullarda kafesliyor. İsrail ordusu esirleri açık hava tavuk kümeslerine tıkayıp uzun süre yiyecek, içecekten mahrum bırakıyor. Sde Teman kampında küçük çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan Filistinli alıkonuluyor. Çitlerle çevrili bölmelerde Filistinli esirler gözleri ve elleri bağlı halde haşin sorgulamalara tabi tutuluyor. Geceleri esirleri yormak ve eziyet etmek amacıyla ışıklar açılıp yoğun şekilde üzerlerine tutuluyor.”

TAHSİN HAN

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