Euro kısa vadede kırılgan görünüyor
Indosuez Wealth Management yatırım stratejisti Maxime Garcia, Orta Doğu'daki gerginliklerin uzaması ve resesyon riskinin devam etmesi halinde Euro Bölgesi ekonomisinin zarar görme olasılığının yüksek olduğunu, bu nedenle euronun kısa vadede kırılgan göründüğünü söyledi.
Indosuez Wealth Management yatırım stratejisti Maxime Garcia yayınladığı raporda, "Taktiksel olarak EUR/USD'de hafif düşük ağırlıkta ve 1,07 ile 1,10 arasındaki bir aralığın alt ucunu hedefliyor" dedi.
Euro Bölgesi'ndeki resesyon riskinin devam ettiğini ve euronun şu anda yükselmesini engellediğini belirten Indosuez, "Ancak, resesyon risklerinin azalması ve merkez bankalarının ikinci çeyrekte faiz indirimine gitmesi euroyu destekleyecektir" dedi.
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