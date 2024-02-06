  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul’da ezber bozan tablo! Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı

Sapkınlığın sonu… Eşcinsel ilişki için çağırıp “düdüklediler”

Cumhuriyet tarihinin ilk Obüs ihracatı! 17 kilometrelik alana etkisini gösterebiliyor!

İçişleri Bakanı Yerlikaya Kahramanmaraş'ta duyurdu! 46 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek

TOKİ resmen açıkladı: İstanbul’da ve Ankara’da yeni konut müjdesi!

“Oy yok ise hizmet de yok” bakışı, CHP’ye yakışır!

Depremin yıl dönümünde tepki yağdı! Lütfü Savaş’a büyük protesto

Son seçimi bilen Hakan Bayrakçı, İstanbul anketinin sonucunu duyurdu: Buna çok şaşırdım

Bir haltı bilemeyen anketçinin İstanbul sözleri ağızları açık bıraktı! “Erdoğan ömür boyu…”

O baba konuştu: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!
Ekonomi Euro kısa vadede kırılgan görünüyor
Ekonomi

Euro kısa vadede kırılgan görünüyor

Yeniakit Publisher
2024-02-06 13:26:00 -
Euro kısa vadede kırılgan görünüyor

Indosuez Wealth Management yatırım stratejisti Maxime Garcia, Orta Doğu'daki gerginliklerin uzaması ve resesyon riskinin devam etmesi halinde Euro Bölgesi ekonomisinin zarar görme olasılığının yüksek olduğunu, bu nedenle euronun kısa vadede kırılgan göründüğünü söyledi.

Indosuez Wealth Management yatırım stratejisti Maxime Garcia yayınladığı raporda, "Taktiksel olarak EUR/USD'de hafif düşük ağırlıkta ve 1,07 ile 1,10 arasındaki bir aralığın alt ucunu hedefliyor" dedi.

Euro Bölgesi'ndeki resesyon riskinin devam ettiğini ve euronun şu anda yükselmesini engellediğini belirten Indosuez, "Ancak, resesyon risklerinin azalması ve merkez bankalarının ikinci çeyrekte faiz indirimine gitmesi euroyu destekleyecektir" dedi.

Galatasaray'dan on numara operasyon! 70 milyon Euro: Artık işsiz değil: Herkesi şaşırtacak…
Galatasaray'dan on numara operasyon! 70 milyon Euro: Artık işsiz değil: Herkesi şaşırtacak…

Spor

Galatasaray'dan on numara operasyon! 70 milyon Euro: Artık işsiz değil: Herkesi şaşırtacak…


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatatasaray 35 milyon euro daha kazanç hedefliyor!
Galatatasaray 35 milyon euro daha kazanç hedefliyor!

Spor

Galatatasaray 35 milyon euro daha kazanç hedefliyor!

Vestel, Hollanda'da milyonlarca euro tazminat kazandı
Vestel, Hollanda'da milyonlarca euro tazminat kazandı

Ekonomi

Vestel, Hollanda'da milyonlarca euro tazminat kazandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Renault vatandaşlar için fiyatını düşürdü; Dev indirim! O resimleri görenler şaşkına döndü! TL'den satılmaya devam ediyor! Fiyatları
Otomotiv

Renault vatandaşlar için fiyatını düşürdü; Dev indirim! O resimleri görenler şaşkına döndü! TL'den satılmaya devam ediyor! Fiyatları

Akaryakıt fiyatları dalgalı seyrederken B Sedan sınıfı modeller arasında fiyat listeleri ortaya çıkmaya devam ederken Renault yine yapacağın..
Muharrem İnce'den yerel seçim açıklaması: Muhalefet hüsrana uğrayacak
Gündem

Muharrem İnce'den yerel seçim açıklaması: Muhalefet hüsrana uğrayacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, muhalefeti bir hüsranın beklediğini açıkl..
Ne oldu İmamyan, yol çekiyordun Demirtaş'a? İmamoğlu’ndan DEM yorumu yok!
Siyaset

Ne oldu İmamyan, yol çekiyordun Demirtaş'a? İmamoğlu’ndan DEM yorumu yok!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İkitelli’de bulunan İETT garajında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İmamoğlu DEM ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23