EURO 2024 yarı final eşleşmeleri: Ülkeyi temsil eden Almanya, İtalya ve İspanya gibi takımlar karşı karşıya!

Yarı finale yükselen takımlar, çeyrek final karşılaşmaları sebebiyle merak ediliyor. Turnuvanın iki favorisi Almanya - İspanya çeyrek finalde karşı karşıya gelirken ev sahibi takım turnuvaya veda etti. Cristiano Ronaldo, Pepe, Bruno Fernandes Cancelo gibi oyuncuların formasını giydiği Portekiz, Fransa karşısında varlık gösteremedi ve son 16 turunda elendi. Avrupa Şampiyonası’nda yarı final için mücadele eden takımlardan birisi de Türkiye oldu. A Milli Takım, Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise hangi takımın kiminle eşleşeceğini araştırıyor. Peki EURO 2024 hangi takımlar yarı finale kaldı? EURO 2024 yarı final eşleşmeleri nasıl? İşte, Yarı Finalistler…

EURO 2024 HANGİ TAKIMLAR YARI FİNALE KALDI?

Avrupa Şampiyonası’nın favorileri arasında gösterilen İspanyollar ilk yarı finale kalan takım oldu. Ev sahibi Almanya’yı normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada uzatmalarda deviren İspanya yarı final oynayacak.

Çeyrek final heyecanının yaşandığı bir diğer karşılaşma ise Portekiz - Fransa mücadelesi oldu. Mbappe, Griezmann, Kante Thuram, Dembele gibi yıldızlara sahip olan Fransa, penaltı atışları sonucunda rakibini 5-3 geçerek ikinci yarı finalist oldu.

6 Temmuz cumartesi günü oynanacak. İsviçre - İngiltere ve Hollanda - Türkiye maçlarının ardından üçüncü ve dördüncü yarı finalistler belli olacak.

EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL?

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Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yarı final eşleşmeleri son 16 turu maçlarıyla birlikte belli olmuştu.

Almanya’yı saf dışı bırakan İspanya yarı finalde Fransa ile kozlarını paylaşacak. İngiltere - İsviçre mücadelesi ile Hollanda - Türkiye maçının kazananları yarı finalde oynayacak.

YARI FİNAL MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

EURO 2024’te çeyrek final maçları 6 Temmuz cumartesi günü tamamlanacak. Çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından gözler yarı final maçlarına çevrildi. Avrupa Şampiyonası’nda yarı final maçları 9-10 Temmuz’da oynanacak. İspanya - Fransa mücadelesi 9 Temmuz Salı saat 22:00’da oynanacak