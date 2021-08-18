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Euro 2020’nin gözdesi Juve yolunda
Spor Euro 2020’nin gözdesi Juve yolunda
Spor

Euro 2020’nin gözdesi Juve yolunda

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen ve EURO 2020'deki performansıyla adından söz ettiren 23 yaşındaki İtalyan oyuncu Manuel Locatelli, Juventus ile anlaşmak üzere.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 12:21:00 -
Euro 2020’nin gözdesi Juve yolunda

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen ve EURO 2020'deki performansıyla adından söz ettiren 23 yaşındaki İtalyan oyuncu Manuel Locatelli, Juventus ile anlaşmak üzere.

Avrupa futbolunda hareketli geçen transfer döneminde sessiz kalan Juventus sessizliğini bozuyor. EURO 2020'de gösterdiği başarılı futbolla devlerin dikkatini çekmeyi başaran Locatelli, Torino ekibinin radarına girdi. Juventus ile Sassuolo arasındaki anlaşma detaylarına göre genç orta saha, 35 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralanacak.

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