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Spor EURO 2020'nin en değerlisi Mbappe oldu
Spor

EURO 2020'nin en değerlisi Mbappe oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) top koşturan futbolcular arasında en değerli 189 milyon euro ile Fransız Kylian Mbappe oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 21:07:00 -
EURO 2020'nin en değerlisi Mbappe oldu

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, EURO 2020'deki en değerli 10 oyuncunun tahmini bonservis bedellerinin toplamı, 1 milyar 189 milyon euro olarak hesaplandı.

22 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu Mbappe'nin 189 milyon euro ile başı çektiği listenin 2 ve 3. sırasında, İngiliz oyuncular Harry Kane (127 milyon euro) ve Marcus Rashford (121 milyon euro) yer aldı.

Listede İngiltere'den 4, Belçika'dan 2, Fransa, Hollanda, Almanya ve Portekiz'den ise birer futbolcu bulunuyor.

'EURO 2020'nin en değerli 10 futbolcusu' şöyle sıralandı:

1 Kylian Mbappe (Fransa) 189 milyon euro

2 Harry Kane (İngiltere) 127 milyon

3 Marcus Rashford (İngiltere) 121 milyon

4 Raheem Sterling (İngiltere) 115 milyon

5 Kevin de Bruyne (Belçika) 115 milyon

6 Bruno Fernandes (Portekiz) 114 milyon

7 Jadon Sancho (İngiltere) 110 milyon

8 Romelu Lukaku (Belçika) 105 milyon

9 Frenkie de Jong (Hollanda) 100 milyon

10 Joshua Kimmich (Almanya) 93 milyon

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