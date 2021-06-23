  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul'da dikkat çeken araştırma! Giresunlular ödüyor
‘Turkovac’ hayırlı olsun
Emeklilere iyi haber! Zam, erken ödeme ve ikramiye geliyor
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Spor EURO 2020'de yarın E ve F gruplarının son karşılaşmaları oynanacak
Spor

EURO 2020'de yarın E ve F gruplarının son karşılaşmaları oynanacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yarın oynanacak dört maçla grup mücadeleleri tamamlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 08:52:00 -
EURO 2020'de yarın E ve F gruplarının son karşılaşmaları oynanacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yarın E ve F gruplarının son karşılaşmaları oynanacak.

E Grubu'ndaki İsveç-Polonya ve Slovakya-İspanya maçları, TSİ 19.00'da başlayacak.

Grupta 4 puanla lider bulunan İsveç ile 1 puanla son sırada yer alan Polonya arasındaki mücadele, Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

Slovakya ile İspanya arasındaki karşılaşmaya ise Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı ev sahipliği yapacak.

F Grubu'ndaki Almanya-Macaristan ve Portekiz-Fransa maçları, TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta 4 puanla lider Fransa ile turnuvanın son şampiyonu Portekiz arasındaki mücadele, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yer alan Puskas Arena'da oynanacak.

Almanya ile Macaristan ise Münih şehrindeki Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay