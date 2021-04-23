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Spor EURO 2020'de ev sahibi iki şehir değişti!
Spor

EURO 2020'de ev sahibi iki şehir değişti!

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Bilbao ve Dublin şehirleri yerine Sevilla ve St. Petersburg'un ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 14:25:00 - 2021-04-23 14:35:32
EURO 2020'de ev sahibi iki şehir değişti!

UEFA toplantısının ardından EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak şehirlerden ikisi değişti. Münih'in ev sahipliği ise seyirci garantisi verilmesinin ardından kesinleşti.

EURO 2020'ye günler kala ev sahibi iki şehirde değişikliğe gidildi.

UEFA Başkan Yardımcısı Zbigniew Boniek, UEFA toplantısının ardından yaptığı açıklamada kararı duyurdu. Buna göre İspanya'da Bilbao'nun yerine Sevilla şehri turnuvaya ev sahipliği yapacak. Dublin'de oynanması planlanan maçlar ise St. Petersburg'da oynanacak.

Bavyera Eyaleti Hükümeti ise Münih için UEFA'ya en az 14.500 seyirci alma garantisi verdi ve böylece EURO 2020'de Münih'in ev sahipliği de kesinleşti.

UEFA, Bilbao ve Dublin'in maçlarda seyirci olmasını garanti edemedikleri için toplantıda ev sahibi şehirleri gündemine almıştı.

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