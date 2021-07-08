EURO 2020'de 11 futbolcu kendi kalesine gol attı
İngiltere ve İtalya'nın finale kaldığı EURO 2020'de futbolcular adeta kendi kalelerine attıkları gol yağdırdı. Avrupa şampiyonaları tarihinde oyuncular toplam 9 kez kendi kalesine gol atarken bu rakam sadece EURO 2020'de 11'e ulaştı.
EURO 2020 birçok ilke sahne olurken futbolcuların kendi kalesine attığı goller turnuvaya damga vurdu.
Görülmemiş istatistik
Avrupa şampiyonaları tarihindeki futbolcular toplam 9 kez kendi kalesine gole atarken sadece bu turnuvada 11 oyuncu kendi kalesine gol atarak görülmemiş bir istatistik ortaya çıkardı.
İşte kendi kalesine gol atanlar:
Merih Demiral, Mats Hummels, Wojciech Szczesny, Ruben Dias, Rafael Guerreiro, Lukas Hradecki, Martin Dubravka, Juraj Kucka, Pedri, Denis Zakaria, Simon Kjaer