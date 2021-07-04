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Spor EURO 2020 maçları ne zaman? EURO 2020 yarı final eşleşmeleri
Spor

EURO 2020 maçları ne zaman? EURO 2020 yarı final eşleşmeleri

Avrupa Futbol Şampiyonası yarı final ne zaman? 16. Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran'da başladı. Turnuvada nefesler tutuldu ve yarı final maçları beklenmeye başladı. Peki, EURO 2020 yarı final maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-07-04 21:38:00 -
EURO 2020 maçları ne zaman? EURO 2020 yarı final eşleşmeleri

16. Avrupa Futbol Şampiyonası koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında organize edilmedi. Turnuva aynı isimle 11 Haziran 2021’de başladı. 12 ayrı şehirde düzenlenen turnuvada final 11 Temmuz 2021’de oynanacak. Peki, yarı final maçları hangi gün?

EURO 2020 maçları ne zaman? EURO 2020 yarı final eşleşmeleri

EURO 2020’de yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarı final maçları 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde oynanacak. 6 Temmuz Salı günü İtalya ile İspanya TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. 7 Temmuz Çarşamba akşamı 22.00'de ise İngiltere ile Danimarka karşılaşacak.

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