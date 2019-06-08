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EURO 2020 elemelerinde 3. haftanın programı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. hafta sonuçları

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin üçüncü haftası, Cuma günü 5 grupta oynanan maçlarla start aldı. A Milli Takımımız, gruptaki üçüncü maçında bugün Fransa’yı konuk ediyor. Futbolseverler 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. haftanın maçlarını merak ediyor. İşte EURO 2020 elemelerinde 3. haftanın programı ve maç sonuçları...

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:26
EURO 2020 elemelerinde 3. haftanın programı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. hafta sonuçları

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin üçüncü haftası, Cuma günü 5 grupta oynanan maçlarla start aldı. A Milli Takımımız, gruptaki üçüncü maçında bugün Fransa’yı konuk ediyor. Futbolseverler 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. haftanın maçlarını merak ediyor. İşte EURO 2020 elemelerinde 3. haftanın programı ve maç sonuçları...

7 Haziran Cuma günü oynanan 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. hafta maç sonuçları

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği D Grubu mücadelesinde ise Danimarka, konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı.

A Grubu:

Çekya-Bulgaristan: 2-1

Karadağ-Kosova: 1-1

B Grubu:

Ukrayna-Sırbistan: 5-0

Litvanya-Lüksemburg: 1-1

D Grubu:

Gürcistan-Cebelitarık: 3-0

Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1

F Grubu:

Faroe Adaları-İspanya: 1-4

İsveç-Malta: 3-0

Norveç-Romanya: 2-2

G Grubu

Kuzey Makedonya-Polonya: 0-1

Avusturya-Slovenya: 1-0

Letonya-İsrail: 0-3

8 Haziran Cumartesi:

C Grubu:

19.00 Estonya-Kuzey İrlanda

21.45 Belarus-Almanya

E Grubu:

16.00 Hırvatistan-Galler

19.00 Azerbaycan-Macaristan

H Grubu:

16.00 İzlanda-Arnavutluk

19.00 Moldova-Andorra

21.45 Türkiye-Fransa

I Grubu:

19.00 Rusya-San Marino

21.45 Belçika-Kazakistan

21.45 İskoçya-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

J Grubu:

19.00 Finlandiya-Bosna Hersek

19.00 Ermenistan-Lihtenştayn

21.45 Yunanistan-İtalya 

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:26
  1. EURO 2020 elemelerinde 3. haftanın programı
  2. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. hafta sonuçları
  3. Çekya-Bulgaristan maç sonucu
  4. Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti maç sonucu
  5. Norveç-Romanya maçı sonucu
  6. Hırvatistan-Galler maç sonucu
  7. Türkiye-Fransa maçı sonucu
  8. Yunanistan-İtalyamaçı sonucu

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