EURO 2020 elemelerinde 3. haftanın programı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. hafta sonuçları
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin üçüncü haftası, Cuma günü 5 grupta oynanan maçlarla start aldı. A Milli Takımımız, gruptaki üçüncü maçında bugün Fransa’yı konuk ediyor. Futbolseverler 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. haftanın maçlarını merak ediyor. İşte EURO 2020 elemelerinde 3. haftanın programı ve maç sonuçları...08 Haziran 2019 Cumartesi 11:26
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin üçüncü haftası, Cuma günü 5 grupta oynanan maçlarla start aldı. A Milli Takımımız, gruptaki üçüncü maçında bugün Fransa’yı konuk ediyor. Futbolseverler 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. haftanın maçlarını merak ediyor. İşte EURO 2020 elemelerinde 3. haftanın programı ve maç sonuçları...
7 Haziran Cuma günü oynanan 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. hafta maç sonuçları
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği D Grubu mücadelesinde ise Danimarka, konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı.
A Grubu:
Çekya-Bulgaristan: 2-1
Karadağ-Kosova: 1-1
B Grubu:
Ukrayna-Sırbistan: 5-0
Litvanya-Lüksemburg: 1-1
D Grubu:
Gürcistan-Cebelitarık: 3-0
Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1
F Grubu:
Faroe Adaları-İspanya: 1-4
İsveç-Malta: 3-0
Norveç-Romanya: 2-2
G Grubu
Kuzey Makedonya-Polonya: 0-1
Avusturya-Slovenya: 1-0
Letonya-İsrail: 0-3
8 Haziran Cumartesi:
C Grubu:
19.00 Estonya-Kuzey İrlanda
21.45 Belarus-Almanya
E Grubu:
16.00 Hırvatistan-Galler
19.00 Azerbaycan-Macaristan
H Grubu:
16.00 İzlanda-Arnavutluk
19.00 Moldova-Andorra
21.45 Türkiye-Fransa
I Grubu:
19.00 Rusya-San Marino
21.45 Belçika-Kazakistan
21.45 İskoçya-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
J Grubu:
19.00 Finlandiya-Bosna Hersek
19.00 Ermenistan-Lihtenştayn
21.45 Yunanistan-İtalya
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