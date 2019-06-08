EURO 2020 elemelerinde 3. haftanın programı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. hafta sonuçları 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin üçüncü haftası, Cuma günü 5 grupta oynanan maçlarla start aldı. A Milli Takımımız, gruptaki üçüncü maçında bugün Fransa’yı konuk ediyor. Futbolseverler 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. haftanın maçlarını merak ediyor. İşte EURO 2020 elemelerinde 3. haftanın programı ve maç sonuçları...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin üçüncü haftası, Cuma günü 5 grupta oynanan maçlarla start aldı. A Milli Takımımız, gruptaki üçüncü maçında bugün Fransa’yı konuk ediyor. Futbolseverler 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. haftanın maçlarını merak ediyor. İşte EURO 2020 elemelerinde 3. haftanın programı ve maç sonuçları... 7 Haziran Cuma günü oynanan 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. hafta maç sonuçları FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği D Grubu mücadelesinde ise Danimarka, konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı. A Grubu: Çekya-Bulgaristan: 2-1 Karadağ-Kosova: 1-1 B Grubu: Ukrayna-Sırbistan: 5-0 Litvanya-Lüksemburg: 1-1 D Grubu: Gürcistan-Cebelitarık: 3-0 Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1 F Grubu: Faroe Adaları-İspanya: 1-4 İsveç-Malta: 3-0 Norveç-Romanya: 2-2 G Grubu Kuzey Makedonya-Polonya: 0-1 Avusturya-Slovenya: 1-0 Letonya-İsrail: 0-3 8 Haziran Cumartesi: C Grubu: 19.00 Estonya-Kuzey İrlanda 21.45 Belarus-Almanya E Grubu: 16.00 Hırvatistan-Galler 19.00 Azerbaycan-Macaristan H Grubu: 16.00 İzlanda-Arnavutluk 19.00 Moldova-Andorra 21.45 Türkiye-Fransa I Grubu: 19.00 Rusya-San Marino 21.45 Belçika-Kazakistan 21.45 İskoçya-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi J Grubu: 19.00 Finlandiya-Bosna Hersek 19.00 Ermenistan-Lihtenştayn 21.45 Yunanistan-İtalya

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