  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Eugenie Bouchard, "Wild card" ile İstanbul'da korta çıkıyor
Spor

Eugenie Bouchard, "Wild card" ile İstanbul'da korta çıkıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-05 13:26:44 -
Eugenie Bouchard, "Wild card" ile İstanbul'da korta çıkıyor

İSTANBUL (AA) - WTA dünya sıralamasının eski 5 numarası Kanadalı Eugenie Bouchard, TEB BNP Paribas Tennis Championsip Istanbul'a "Wild card" ile elemelerden katılacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki tenisçi, 8-13 Eylül'de TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenecek TEB BNP Paribas Tennis Championsip Istanbul'da "Wild card" ile ana tabloya kalabilmek için mücadele edecek.

Eugenie Bouchard, 20 yaşındayken 2014'te Wimbledon'da final oynama başarısı gösterdi. Aynı sezonda Avustralya Açık ve Roland Garros'ta yarı final, Amerika Açık'ta da çeyrek final gören Kanadalı sporcu, dünya sıralamasında ise 5 numaraya kadar tırmanmıştı.

Kariyerinin WTA seviyesindeki tek şampiyonluğunu 2014'te Nürnberg'de elde eden Bouchard, ayrıca toplam beş kez final oynamayı da başardı. Son olarak ise WTA Prag'da mücadele eden Bouchard, çeyrek final karşılaşmasında Elise Mertens'e elenerek turnuvaya veda etti. Kanadalı tenisçinin kariyerindeki zirve noktalardan bir diğeri ise 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkesi adına mücadele etmesi oldu.


- İstanbul'da bir kez daha


Bir Grand Slam'de finale yükselen tarihteki ilk Kanadalı tenisçi olan Eugenie Bouchard, güncel dünya sıralamasında 272. basamakta yer alıyor. Bouchard, TEB BNP Paribas Tennis Championsip Istanbul ile yeniden tırmanışa geçmeyi hedefliyor.

Daha önce 2016 yılında Türkiye'ye gelen Eugenie Bouchard, milli tenisçi Çağla Büyükakçay ile Ankara Spor Salonu'nda bir gösteri maçında karşılaşmıştı. Yaklaşık 10 bin kişinin takip ettiği karşılaşmada, kazanan taraf ise 6-4, 4-6 ve 7-5'lik setlerle Çağla Büyükakçay olmuştu.

Bouchard, 2017'de 4 numaralı seribaşı olarak katıldığı TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ise ilk turda elenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO az önce dünyaya duyurdu: Türkiye ile Yunanistan...
Dünya

NATO az önce dünyaya duyurdu: Türkiye ile Yunanistan...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin bir açıklama yaptı.
Havada tehlikeli temas, Ruslar resmen açıkladı! 'Savaş uçağını iki ülkeye karşı havalandırdık'
Dünya

Havada tehlikeli temas, Ruslar resmen açıkladı! 'Savaş uçağını iki ülkeye karşı havalandırdık'

Rusya, Barents Denizi'nin suları üzerinde ABD ve İngilizlere ait savaş uçaklarını önlediklerini duyurdu.
Şeyh Tufeyli cuma hutbesinde Macron'a ateş püskürdü
Dünya

Şeyh Tufeyli cuma hutbesinde Macron'a ateş püskürdü

Beyrut’taki patlamayı bahane ederek Lübnan’a üst üste ziyaretler gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’a, Şii alim Şeyh Subhi T..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı