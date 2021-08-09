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Ekonomi EÜ öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
Ekonomi

EÜ öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden Ege Üniversitesi bağlı birimlerine, 10.07.2018 tarih ve 30474 Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca “öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi” alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 13:21:00 -
EÜ öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de ilana göre adaylar başvurularını kadronun bulunduğu (Fakülte Dekanlığı/Enstitü/Yüksekokul/MYO Müdürlüklerine) yere 25.08.2021 tarihine kadar yapabilecek.

Buna göre; Ön Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 03.09.2021, Giriş Sınav Tarihi : 09.09.2021, Nihai Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 15.09.2021, Başvuru Tipi : Şahsen veya Posta ile olacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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