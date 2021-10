Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketirseniz...

Etten sonra hangi tatlı yenir diye merak ediyorsanız, tatlı tercihinizi hazmı zor olmayan lezzetlerden yana kullanmanız gerektiğini söyleyebiliriz. Protein oranı yüksek olan eti hazmetmek mide için zor ve yorucudur. Bu nedenle sonrasında sütlü tatlılar tercih edilir. Tabi bunun öncesinde etin hazmedilmesi için mideye zaman tanımak da önemlidir. Et yedikten en az 2 saat sonra tatlıya geçmek gerektiğini söyleyen Didar Yanar ise, etten ve tatlıdan sonra sirke ve limon tüketmenin önemini anlattı.



Yapısal olarak hazmı zor bir besin olan et, yüksek protein değerleriyle de dikkat çeker. Bu nedenle sonrasında hazmı kolay olan hafif ve sütlü tatlılar tüketilmelidir. Hatta et ürünleri tükettikten en az 2 saat sonra tatlı ve meyve tüketimi tavsiye edilir.

Yemek sonrası tatlı yiyecekseniz et seçimine dikkat edin

Etten sonra tatlı tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken bir nokta da tatlı kadar et seçimidir. Et sonrası tatlı tüketmek isteyenlerin düşük yağ oranına sahip etler tercih etmesi gerektiğini söyleyen Pasta Şefi Didar Yanar, etin kalp ve tansiyon hastalıklarına yol açabileceğine vurgu yaptı. "Et tüketirken iyi pişirilmesi ve kanlı kalmamasına dikkat etmelisiniz" diyen Yanar, etten sonra limon, tatlıdan sonra ise sirke tüketmenin avantajlarına da değindi:

Etten sonra limon yerseniz...

Etteki yağ ve tuz oranı kalp krizi riskini tetikler, bunun için etten sonra limon tatlıdan sonra sirke tüketmek riski düşürür. Limon önemli bir antioksidan olduğu için C vitamini açısından oldukça güçlüdür. Etin kanserojen etkilerinin azalmasında büyük rol oynar.

Tatlı sonrası sirkeye dikkat

Özellikle diyabet hastaları etten sonra tatlı tüketimine çok dikkat etmelidirler. Çünkü tüketilen tatlı kan şekerini hızlı ve kontrolsüz bir şekilde yükseltir. Tatlıdan sonra sirke tüketimi de sirkenin içerdiği asetik asit antiglisemik etki gösterir ve gastrit boşalma dediğimiz mide boşalması süresini uzatır. Böylece tatlı tüketiminden sonra oluşan hızlı acıkma ve fazla yeme isteğinin önüne geçebilirsiniz.