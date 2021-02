Ette fiyat oyunu: Türkiye'yi ithalata zorluyorlar!

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamada, et fiyatlarının dolar bahane edilerek yükseltildiğini hatırlattı.

Çelik, doların geçen senenin altına inmesine rağmen et fiyatlarının düşmediğine dikkat çekerek, "Daha önceki dönemlerde et fiyatlarını yükseltenler, 'kur yükseliyor, biz de mecburiyetten girdi maliyetleri yükselince yükseltiyoruz' gibi bahanelerle fiyatları yükseltiyorlardı. Tabii bu durum sadece ette değil, meyve, sebze ve bakliyatta da öyle. Ben bu işin ticaretini yapanlara sesleniyorum. Öncelikle vicdanlarının sesini dinlesinler ve emekçi, alın teri döken insanların emeğine saygı göstersinler ve tüketicilerin de canını yakmasınlar" dedi.

Çelik, kendilerinin birlik olarak karkas eti ortalama 50 liradan market ve kasaplara verdiklerini, marketlerde ise etin ortalama 80 ile 150 lira arasında satıldığını söyleyerek, aradaki fiyat farkının en çok üretici ve tüketicileri üzdüğünü söyledi.

Çelik, "Fiyat farkını kasap ve marketlere sorduğumuzda, 'Biz eti karkas olarak kemikli olarak alıyoruz; ama kemikten dolayı yüzde 30 fire veriyoruz' diyorlar. 140 liraya sattıkları kuşbaşı et de kemiksiz değildir kemiklidir, kaburga, gerdan, incik ve but kemiklidir ve bu şekilde fiyatlandırarak satıyorlar. Bir kuzudan çıkan kol ve but ortalama 7 kilograma tekabül etmektedir. Ayrıca çıkan kaburgayla pirzola 6 kilogram civarındadır. Ayrıca ciğeri, dalağı, böbreği vardır ve bunlar et fiyatının çok daha üzerinde bir fiyatla satılıyor. Kasaplar bu yüzde 30’luk fireyi nereden veriyorlar? Serbest piyasanın boşluğundan istifade ederek fiyatları yükseltiyorlar. Bu durum hem üreticilerimizi üzüyor hem de tüketicilerimizin canını yakıyor" diye konuştu.

Et fiyatını artıranların Türkiye'yi ithalata zorlama eğilimi içinde olduklarını söyleyen Çelik, "Hükümetimiz ve Tarım Bakanlığımız bu lobilere müsaade etmeyecektir. Biz kendi kendimize yeten bir ülkeyiz. Şu anda 55 milyon civarında küçükbaş hayvan varlığımız bulunmaktadır. Biz ülke nüfusunu doyurabilecek bir potansiyele sahibiz. Doları bahane ederek fiyatları günden güne yükselten insanların vicdanlarına sesleniyorum; dolar düştü niye duymuyorlar, niye bilmiyorlar, niye fiyatları düşürmüyorlar? Bizim işimizde dolar olmamasına rağmen dolar yükselince fiyatları yükseltiyorlar, dolar düşünce düşürmüyorlar. Vicdansızlık yapmayın, üreticinin ve yetiştiricinin günahına girmeyin, tüketicinin de canını yakmayın" ifadelerini kullandı.