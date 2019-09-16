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ETSO’da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nin (DAİB), bölge illerinde düzenleyeceği, ‘Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin birincisi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ETSO) gerçekleştirildi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:18
ETSO’da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nin (DAİB), bölge illerinde düzenleyeceği, ‘Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin birincisi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ETSO) gerçekleştirildi.


ETSO Dış Ticaret Destek Ofisi ile ortaklaşa gerçekleştirilen seminere, ETSO Yönetim Kurulu’nu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Vakur Alemdar, Ticaret İl Müdürü Muhammet Güneş, ETSO Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl, DAİB Genel Sekreter Yardımcısı Melih Leylioğlu ve firma temsilcileri katıldı.


Seminerde ilk olarak, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Tülay Uyanık Nachtwey, ‘İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları’ ana başlığı altında; ‘Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ile Yurt Dışı Birim Marka ve Tasarım Destekleri’, ‘Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırma ve Pazara Giriş Desteği, E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi’ ve ‘Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi’ konularında katılımcılara bilgiler verildi.


Seminerde, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Zekeriya Bektaş da, ‘Rusya Pazarına İhraç İmkanları’ konulu Rusya ülke sunumu yaptı. Ardından, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Ticaret Uzmanı Elif Uluğ Sakalsız, ‘Ticarette Teknik Engeller’, Türk Eximbank Uzmanı Haydar Öztürk de, ‘Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları’ hakkında katılımcılara bilgi verdiler. Seminerin sonunda uzmanlar, firma temsilcilerinin farklı konulardaki sorularını cevaplandırdılar.


Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nin bölge illerinde, Ticaret ve Sanayi Odaları ile ortaklaşa düzenlediği dış ticaret seminerleri, Erzurum’un ardından, 17 Eylül’de Ağrı Doğubeyazıt’ta, 18 Eylül’de Iğdır’da, 19 Eylül’de Kars’ta ve 20 Eylül’de Ardahan’da gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:18
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