Eto'o federasyon başkanı mı oldu? Eto'o kimdir kaç yaşında?

Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığımı duyurmaktan dolayı memnun ve onurluyum" ifadesini kullandı.

Eto'o kimdir kaç yaşında?

Samuel Eto'o 10 Mart 1981'de Kamerun'da dünyaya geldi. Kariyeri boyunca Barcelona, Inter, Chelsea gibi önemli takımlarda forma giyen ve 4 kez yılın Afrikalı futbolcusu seçilen Eto'o, Türkiye'de ise Antalyaspor ile Konyaspor'da görev yapmıştı.