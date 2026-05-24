Etnospor’da 1,5 milyon kişi “Dünya Burada” dedi

“Dünya Burada” mottosuyla düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, dört gün boyunca İstanbul Atatürk Havalimanı’nda geleneksel sporların, kültürel mirasın, çocuk oyunlarının, sahne performanslarının, el sanatlarının ve evrensel tatların buluşma noktası oldu. 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği festivalde final günü atlı spor gösterileriyle başladı; geleneksel güreş müsabakaları, Aile Çadırı söyleşileri ve çocuk atölyeleriyle devam etti. Festivalin kapanış törenine İstanbul Valisi Davut Gül katıldı. Törende festivale katılan sporculara ve sanatçılara plaket ve madalya takdim edildi.Akşam saatlerinde ise Ay Yola konseriyle festivalin finaliyapıldı.

Final gününde geleneksel sporlar ve Ay Yola konseri öne çıktı

8. Etnospor Kültür Festivali’nin final günü, festival alanındaki çocuk şenlikleri, etnopark aktiviteleri ve kültür alanlarının açılmasıyla başladı. Gün boyunca Audaryspak, atlı okçuluk, TengeIlu, Kökbörü, Kuşbegilik, Tazy Dogs Shows, Atlı Cirit, Ripka, Lapta ve Tskhenburti gösterileri ziyaretçilerle buluştu. Atlı sporlar alanında geleneksel gösteriler büyük ilgi görürken, final programının akşam bölümünde Ay Yola konseriyle kapanış coşkusu yaşandı.

Dört gün boyunca dünya kültürleri İstanbul’da buluştu

21-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde atlı spor gösterileri, okçuluk aktiviteleri, binicilik alanı, güreş sahası, Dayanışma Obası, kültür tanıtım çadırları, Etnospor Müzesi, sanat atölyeleri, çocuk oyun alanları, Etnopark aktiviteleri, evrensel tatlar ve dünya kahveleri ziyaretçilere açık oldu. Festival, ailelerin çocuklarıyla birlikte geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri yakından tanıdığı büyük bir buluşmaya dönüştü.

İlk kez yer alan sporlar ilgi gördü

Bu yıl festivalde Ripka, Lapta, Zorkhana ve Tavreli gibi geleneksel sporlar da ziyaretçilerle buluştu. Okçuluktan atlı sporlara, geleneksel güreşlerden strateji oyunlarına kadar birçok branşın yer aldığı festivalde farklı ülkelerin spor kültürleri İstanbul’da sergilendi. Türkmen Atları ise festivalin dikkat çeken performansları arasında yer aldı.

Sahne performansları festival coşkusunu taşıdı

Festival boyunca ana sahnede ve farklı etkinlik alanlarında müzik grupları, halk dansları ekipleri, sokak gösterileri ve kültürel performanslar ziyaretçilerle buluştu. Ekin Uzunlar, Kıraç, Dimash ve Ay Yola konserleri festivalin akşam programlarında öne çıkan etkinlikler arasında yer aldı. Japonya’dan NipponTaiko Grubu, Mısır’dan Tennure Sanatçısı AnasAladas, Kazakistan’dan Jetisu Sazı ve Hassak Ethno Folk, Azerbaycan’dan Natiq Ritim Grubu, İspanya’dan Vigüela ve Kırgızistan’dan SalamatSadykova gibi çok sayıda sanatçı ve topluluk festival sahnesine renk kattı.

Dayanışma, lezzet ve gelenek aynı meydanda buluştu

Festivalde kurulan Dayanışma Obası’nda sivil toplum kuruluşları sosyal farkındalık çalışmaları yürüttü. Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekmek amacıyla söyleşiler, atölyeler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Geleneksel el sanatları alanında zanaatkârlar eserlerini sergilerken, evrensel tatlar alanında farklı ülkelerin mutfak kültürleri ziyaretçilerle buluştu. Festival süresince Özbek pilavı ve aşure ikram edilirken; Azerbaycan, Meksika, Bangladeş, Gürcistan, Afganistan, Lübnan, Tanzanya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Filistin ve Bosna Hersek mutfaklarından lezzetler festival alanında yer aldı.

Gelenek gelecek nesillere taşındı

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen festival, 1,5 milyon kişilik katılımla geleneksel sporların ve kültürel mirasın geniş kitlelerle buluştuğu önemli bir organizasyon olarak tamamlandı. Çocukların oyunlarla, gençlerin sporlarla, ailelerin ise kültür, sanat ve lezzet alanlarıyla dahil olduğu festival; geleneksel değerlerin yalnızca sahnede değil, yaşayan bir deneyim olarak aktarılabileceğini bir kez daha gösterdi. 8. Etnospor Kültür Festivali, Ay Yola konseriyle sona ererken, Atatürk Havalimanı dört gün boyunca dünyanın farklı renklerine ev sahipliği yaptı.