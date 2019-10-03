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Etnospor başlıyor

16 ülkeden bine yakın sporcunun yer alacağı 4. Etnospor Kültür Festivali, bugün İstanbul’da başlayacak. Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek organizasyonda 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.

03 Ekim 2019 Perşembe 10:43
Etnospor başlıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun düzenlediği 4. Etnospor Kültür Festivali, bugün İstanbul’da başlayacak. Bu yıl “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” sloganıyla düzenlenecek olan festival, dört gün boyunca Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Organizasyonda misafir ülke Arjantin’in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden bine yakın sporcu yer alacak. Festivalde, Arjantin’in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak. Etnospor Kültür Festivali’nde geleneksel, unutulmaya yüz tutmuş 50’nin üzerinde sanat dalında atölye çalışmaları icra edilecek. Sanatkarlar, festivale gelecek vatandaşlara uygulamalı olarak geleneksel sanatları tanıtacak ve vatandaşları bu uygulamalara dahil edecek.

135 at bulunacak

Festivalde 135 at görev yapacak.

Atlar, kökbörü, atlı okçuluk, pato ve cirit müsabakalarında yer almasının yanı sıra festivale gelecek çocuklar ve ebeveynlerinin profesyoneller eşliğinde binmesi için de kullanılacak.

Çocuk oyunları ön planda

Festival, spor ve oyun müsabakalarının yanında, kültürel ve eğlenceli aktiviteleri ile de yüz binlerce çocuğa ulaşacak. Organizasyonu ziyaret edecek çocuklar, topaç, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, seksek, mendil kapmaca, birdirbir, çocuk tiyatrosu, halat çekme yarışı, istop, kutu kutu pense ve yağ satarım gibi 30’un üzerinde geleneksel çocuk oyunlarını oynama şansı bulacak. Çocuklar ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak deneyimleme şansı bulacak.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:43
  1. İstanbul
  2. Dünya Etnospor Konfederasyonu
  3. 4. Etnospor Kültür Festivali
  4. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın
  5. Atatürk Havalimanı
  6. okçuluk
  7. yağlı güreş
  8. şalvar güreşi
  9. kuşak güreşi
  10. aba güreşi
  11. mas güreşi
  12. mangala
  13. aşık atma
  14. atlı cirit
  15. kökbörü
  16. atlı okçuluk
  17. Etnospor Kültür Festivali
  18. topaç
  19. bezirgan başı
  20. üç taş
  21. beş taş
  22. dokuz taş
  23. misket
  24. ip atlama
  25. salıncak
  26. çuval yarışı
  27. yumurta taşıma yarışı
  28. seksek
  29. mendil kapmaca
  30. birdirbir
  31. çocuk tiyatrosu
  32. halat çekme yarışı
  33. istop
  34. kutu kutu pense
  35. yağ satarım
  36. geleneksel çocuk oyunları
  37. ok atma
  38. ata binme
  39. aşık

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