Etnospor başlıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun düzenlediği 4. Etnospor Kültür Festivali, bugün İstanbul’da başlayacak. Bu yıl “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” sloganıyla düzenlenecek olan festival, dört gün boyunca Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Organizasyonda misafir ülke Arjantin’in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden bine yakın sporcu yer alacak. Festivalde, Arjantin’in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak. Etnospor Kültür Festivali’nde geleneksel, unutulmaya yüz tutmuş 50’nin üzerinde sanat dalında atölye çalışmaları icra edilecek. Sanatkarlar, festivale gelecek vatandaşlara uygulamalı olarak geleneksel sanatları tanıtacak ve vatandaşları bu uygulamalara dahil edecek.

135 at bulunacak

Festivalde 135 at görev yapacak.

Atlar, kökbörü, atlı okçuluk, pato ve cirit müsabakalarında yer almasının yanı sıra festivale gelecek çocuklar ve ebeveynlerinin profesyoneller eşliğinde binmesi için de kullanılacak.

Çocuk oyunları ön planda

Festival, spor ve oyun müsabakalarının yanında, kültürel ve eğlenceli aktiviteleri ile de yüz binlerce çocuğa ulaşacak. Organizasyonu ziyaret edecek çocuklar, topaç, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, seksek, mendil kapmaca, birdirbir, çocuk tiyatrosu, halat çekme yarışı, istop, kutu kutu pense ve yağ satarım gibi 30’un üzerinde geleneksel çocuk oyunlarını oynama şansı bulacak. Çocuklar ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak deneyimleme şansı bulacak.