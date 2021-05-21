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Kadın - Aile Etli bulgur pilavı nasıl yapılır? Tam ölçülü etli bulgur tarifi
Kadın - Aile

Etli bulgur pilavı nasıl yapılır? Tam ölçülü etli bulgur tarifi

Etli bulgur yapılışı | Bulgur pilavını etli olarak hiç denediniz mi? İnanın bu tarif hem çok lezzetli hem de çok besleyici. Peki, etli bulgur nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 13:34:00 -
Etli bulgur pilavı nasıl yapılır? Tam ölçülü etli bulgur tarifi

Akşam yemeği için leziz bir tarif arıyorsanız kesinlikle etli bulgur tarifini yapabilirsiniz.

Tam ölçülü etli bulgur tarifi

Malzemeler:

  • 100 gram dana eti
  • 2 su bardağı bulgur
  • 1 adet havuç
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon
  • 3 su bardağı su

Etli bulgur pilavı nasıl yapılır?

Öncelikle soğan ve havuçları kaçak kaçak doğrayın.

Tereyağı ve zeytinyağı tencereye alıp soğan ile havucu kavurun.

Tencereye eti ekleyip güzelce pişirin.

Etler yumuşayınca bulguru ve baharatları ekleyin.

Son olarak sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın.

Ocağın altını ise en kısık ayara getirip pilavı pişmeye bırakın.

Pilav suyunu çekince tencerenin üzerine kağıt havlu örtüp kapağı kapatın.

10-15 dakika pilav demlendikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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