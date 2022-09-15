Etlerin üzerine gül bırakan veganlarla ilgili bomba yorum: ‘O abla vegan beslenerek mi o hale gelmiş?’

Sosyal medyada paylaşılan bir video, viral oldu. Vegan grup, müzik eşliğinde etlerin üstüne gül bıraktı.

Bir grup vegan aktivistin markete girerek kasap reyonunda etlerin serili olduğu bölgeye gül demetleri bıraktığı görüldü.

İşte etlerin üzerine gül bırakan veganlarla ilgili yapılan yorumlar:

vegan aktivistler, marketteki etlerin üstüne gül bırakarak hayvan eti yenilmesini protesto etmişler. hakikaten ilginç bir grup.

bir canlı türünün yenmesini protesto etmek için bir diğer canlı türünü ait olduğu yerden koparıp, etlerin üzerine bırakma hadisesidir. işte ben buna çifte standart derim.

mis gibi gül aroması sinmiştir şimdi o etlere. hmmm canım çekti.

kasaplar bizim mahallede bunu 40 senedir yapıyor, etkilemeyen eylemdir. görsel

oldu olacak kiclarina karanfil taksalardi. kasaplarda oyle bir gelenek vardi sanirim. etlerin albenisini artirmak icin yapmislar gibi geldi. ayrica veganlarin her hareketine baslik acmak da tuhaf. kendilerince dogru veya yanlis inanislarina gore bir protesto yapiyorlar kimseye de zarar da vermiyorlar.

karanfil bırakacaksınız gerizekalılar. gül değil.. “bugün veda ettiğimiz dostumuz sarıkız.. seni bir ömür unutmayacağız.” deyip.. karanfil bırakacaksınız. yoksa millet bonfileye aşık zanneder.

o ikinci sıradaki abla vegan beslenerek mi o hale gelmiş?

o zaman bizim kasaplar en protest vegan grubu. yıllardır koyun karkaslarına çiçek koyarlar ilgili deliğe…