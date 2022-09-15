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Dünya Etlerin üzerine gül bırakan veganlarla ilgili bomba yorum: ‘O abla vegan beslenerek mi o hale gelmiş?’
Dünya

Etlerin üzerine gül bırakan veganlarla ilgili bomba yorum: ‘O abla vegan beslenerek mi o hale gelmiş?’

Etlerin üzerine gül bırakan veganların videosu, sosyal medyada gündem oldu. Yurt dışında, bir grup vegan, marketin kasap reyonundaki etlere gül bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 10:56:00 - 2022-09-15 11:05:35

Sosyal medyada paylaşılan bir video, viral oldu. Vegan grup, müzik eşliğinde etlerin üstüne gül bıraktı.

Bir grup vegan aktivistin markete girerek kasap reyonunda etlerin serili olduğu bölgeye gül demetleri bıraktığı görüldü.

İşte etlerin üzerine gül bırakan veganlarla ilgili yapılan yorumlar:

vegan aktivistler, marketteki etlerin üstüne gül bırakarak hayvan eti yenilmesini protesto etmişler. hakikaten ilginç bir grup.

bir canlı türünün yenmesini protesto etmek için bir diğer canlı türünü ait olduğu yerden koparıp, etlerin üzerine bırakma hadisesidir. işte ben buna çifte standart derim.

mis gibi gül aroması sinmiştir şimdi o etlere. hmmm canım çekti.

kasaplar bizim mahallede bunu 40 senedir yapıyor, etkilemeyen eylemdir. görsel

oldu olacak kiclarina karanfil taksalardi. kasaplarda oyle bir gelenek vardi sanirim. etlerin albenisini artirmak icin yapmislar gibi geldi. ayrica veganlarin her hareketine baslik acmak da tuhaf. kendilerince dogru veya yanlis inanislarina gore bir protesto yapiyorlar kimseye de zarar da vermiyorlar.

karanfil bırakacaksınız gerizekalılar. gül değil.. “bugün veda ettiğimiz dostumuz sarıkız.. seni bir ömür unutmayacağız.” deyip.. karanfil bırakacaksınız. yoksa millet bonfileye aşık zanneder.

o ikinci sıradaki abla vegan beslenerek mi o hale gelmiş?

o zaman bizim kasaplar en protest vegan grubu. yıllardır koyun karkaslarına çiçek koyarlar ilgili deliğe…

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Yorumlar

Ahmet

Veganların felsefesini anlıyorum ve belirtmem gerekirki bir hayvanı kesip yemek sıradan bir şey değil. Adeta o hayvan size kendisini beslediğiniz için minnettarlığını canını vererek ödüyor. Bizimde o hayvanı kesip yediğimiz için onu yaratana minnet borcumuz var. Hayvan biz doyalım diye canını veriyor. Çok küçük yaşta Hayvanî kesip yemek hayvanlara kötü davranmak eziyet etmek büyük vebal..
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