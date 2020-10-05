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Aktüel Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski astsubaya 1 yıl 6 ay hapis cezası
Aktüel

Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski astsubaya 1 yıl 6 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:52:14 -
Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski astsubaya 1 yıl 6 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.D. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.D FETÖ'ye ait dershaneye gittiği süreçte Hasan isimli bir kişiyle tanıştığını ve askeri okulda okurken bu kişinin kendisini ankesörlü sabit hatlar üzerinden aradığını söyledi.

İzmir'de hafta sonları Hasan ile görüştüğünü belirten sanık M.D, şöyle konuştu:

''Daha sonra tayinim Adana'ya çıktı. Hasan beni tekrar ankesörlü hat üzerinden arayarak buluşacağımız adresi söyledi. Bu buluşmada Hasan beni Celal isimli başka birisine devretti. Adana'da Celal isimli örgüt mensubuyla buluştuğumuzda yanımızda başka kimse olmuyordu. Örgüt mensupları benimle ankesörlü hatlar üzerinden iki haftada bir ya da ayda bir irtibat kuruyorlardı. Buluştuğumuz zaman bir sonraki hafta görüşeceğimiz adres ve tarihi belirlenirdi. Celal, benim çalıştığım askeri üste görüştüğü başka askeri personel olduğunu söylüyordu. Fakat ben bu kişilerin kim olduğunu sorduğumda söylemiyordu. Tüm bildiklerimi anlattım. Beraatimi talep ediyorum.''

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın tutarlı beyan ve teşhisleri dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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