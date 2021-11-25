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Dünya Etiyopya'dan ABD'ye uyarı!
Dünya

Etiyopya'dan ABD'ye uyarı!

Etiyopya hükümeti, güvenlik alarmı vererek yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle ABD'nin Addis Ababa Büyükelçiliğini uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 19:56:00 -
Etiyopya'dan ABD'ye uyarı!

Etiyopya hükümeti, güvenlik alarmı vererek yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle ABD'nin Addis Ababa Büyükelçiliğini uyardı.

Etiyopya İletişim Hizmetleri Devlet Bakanı Kebede Desisa, yaptığı açıklamada, ABD Büyükelçiliği ve bazı hükümet temsilcilerinin aralıksız şekilde Etiyopya'ya yönelik dezenformasyon kampanyası yürüttüklerini bildirdi.

"Terör saldırısı uyarıları, isyancıların Addis Ababa'yı kuşattığı iddiaları yanlış ve ayrıca korku ve terör yaymayı amaçlıyor." diyen Desisa, bütün bunların ABD yönetiminin Tigraylı isyancılara verdiği desteği gösterdiğini ifade etti.

Desisa, ABD'nin tutumundan bir an önce vazgeçmesini istedi.

Diğer yandan bugün, binlerce Etiyopyalı ABD ve İngiltere büyükelçilikleri önünde gösteri düzenleyerek, Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) destekle suçladıkları ülkeleri protesto etti.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in, merkezi hükümete karşı isyan başlatan TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek dün cepheye gittiği bildirilmişti.

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