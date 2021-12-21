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Dünya Etiyopya'da Tigraylı isyancılar geri çekilme kararı aldı
Dünya

Etiyopya'da Tigraylı isyancılar geri çekilme kararı aldı

Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan başlatan Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) geri çekilme kararı aldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 08:45:00 -
Etiyopya'da Tigraylı isyancılar geri çekilme kararı aldı

TPLF Başkanı Debretsion Gebremichael, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutterres'e bir mektup göndererek barış için birliklerine geri çekilmeleri çağrısı yaptığını açıkladı.

Gebremichael mektubunda, "Tigray halkı ve Tigray Bölgesel Yönetimi adına sınır dışındaki tüm Tigray birliklerine barış için derhal geri çekilmeleri çağrısı yapıyorum." ifadesine yer verdi.

TPLF Sözcüsü Getachew Reda da birliklerin, Amhara ve Afar bölgelerinden çekildiğini duyurdu.

BM, 17 Aralık'ta Etiyopya'daki tüm taraflara, sivilleri korumak ve insan hakları ihlallerine son vermek için derhal harekete geçme çağrısı yapmıştı.

Kuzeydeki isyancıların Tigray'dan sonra Amhara ve Afar eyaletlerine saldırması sonrası insani kriz daha da derinleşmişti.

Etiyopya ordusu, TPLF'in işgal ettiği pek çok bölgeyi geri almaya başlamıştı.

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