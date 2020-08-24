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Aktüel Etiyopya'da seller nedeniyle son 2 ayda 128 bin kişi yerinden oldu
Aktüel

Etiyopya'da seller nedeniyle son 2 ayda 128 bin kişi yerinden oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-24 13:55:05 -
Etiyopya'da seller nedeniyle son 2 ayda 128 bin kişi yerinden oldu

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'da, son 2 ayda şiddetli yağışların yol açtığı seller dolayısıyla 128 bin kişi yerinden oldu.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Komisyonundan yapılan açıklamada, haziranda başlayan yağmur dönemi boyunca ülkenin farklı eyaletlerinde 164 bin kişinin sellerden olumsuz etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, barajların taştığı ve yerinden olan 128 bin kişi için acil yardım çalışması başlatıldığı ifade edilerek, afetlere yönelik "erken uyarı" sistemleri sayesinde daha büyük bir felaketin önüne geçildiği kaydedildi.

Selin beklendiği bölgelerde yerel toplulukların tahliye edildiğine ve ilerleyen günlerde yeniden sel yaşanması ihtimalinin yüksekliğine işaret edildi.

Ülkede haziran ila eylül aylarında görülen yağmur döneminde, kuvvetli yağışlar kırsal bölgelerde yaşayan halkın zor durumda kalmasına yol açıyor.

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