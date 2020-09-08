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Aktüel Etiyopya Yayın Kurumu Direktörü Dinku'dan AA'ya ziyaret:
Aktüel

Etiyopya Yayın Kurumu Direktörü Dinku'dan AA'ya ziyaret:

"AA, medya etiğini koruyarak Etiyopya hikayelerini profesyonelce dünyaya anlatıyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-08 14:52:35 -
Etiyopya Yayın Kurumu Direktörü Dinku'dan AA'ya ziyaret:

ADDIS ABABA (AA) - Etiyopya Yayın Kurumu Direktörü Getachew Dinku, Anadolu Ajansının (AA) yayın politikasını överek AA'nın medya etiğini koruyarak Etiyopya hikayelerini profesyonelce dünyaya anlattığını belirtti.

Dinku, başkent Addis Ababa'daki AA ofisine yaptığı ziyarette, bir lisans otoritesi olarak, yerel ve uluslararası medya kuruluşlarıyla ilgili çeşitli şikayetler aldıklarını ancak bugüne kadar hiçbir özel veya devlet kurumundan Anadolu Ajansına yönelik herhangi bir şikayet veya eleştiri almadıklarını kaydetti.

AA tarafından yayımlanan çoğu haberi daha kaliteli bulduğunu vurgulayan Dinku, Etiyopya Yayın Kurumunun Türk medyasıyla (AA) çalışmak istediğini dile getirdi.

Dinku, "AA, medya etiğini koruyarak Etiyopya hikayelerini profesyonelce dünyaya anlatıyor." ifadesini kullandı.

Etiyopya hükümetinin, demokratik bir toplumun gereği olarak medya kurumlarının varlığını kolaylaştırmaya çalıştığını anlatan Dinku, ülkede son iki yılda siyasetçilerin ve aktivistlerin kışkırtmasıyla yaşanan toplumsal huzursuzluk ve doyumsuzluğa değinerek medya kurumlarının yapımlarının sorumluluğunu alması ve nefreti yaymaktan vazgeçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dinku, "Geçtiğimiz birkaç yıl içinde bazı medya kuruluşları nefret yaymakla meşguldü. Ancak hükümetin yönlendirmesiyle geçiş dönemi zorlukları olduğu düşüncesiyle tolere edildiler." diye konuştu.






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