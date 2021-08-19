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Gündem Etiyopya, Türkiye ile petrol ve gaz arayacak! Anlaşma imzalandı
Gündem

Etiyopya, Türkiye ile petrol ve gaz arayacak! Anlaşma imzalandı

Türkiye ile Etiyopya arasında madencilik ve hidrokarbon alanlarında iş birliği anlaşması imzalanduç

Yeniakit Publisher
2021-08-19 10:14:00 -
Etiyopya, Türkiye ile petrol ve gaz arayacak! Anlaşma imzalandı

Türkiye ile Etiyopya arasında imzalanan Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında İşbirliği Anlaşması onaylandı.

 

Türkiye ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti arasında imzalanan "Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, 28 Aralık 2016'da Addis Ababa'da imzalanan anlaşmayla ülkeler arasında madencilik ve hidrokarbon alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesi teşvik edilecek.

Mineral, petrol ve gaz arama ve işletilmesinin geliştirilmesi ve teşvikinde, petrol türevlerinin depolanması, pazarlaması, taşınması ve dağıtımında, petrol altyapılarının inşası ve bakımında, gaz altyapılarının inşası ve bakımı ile gaz teknolojilerinin uygulanması konularında iş birliği geliştirilecek.

Ülkelerin uygun görmesi durumunda söz konusu alanlarda detaylı çalışma yürütülmesi amacıyla Madencilik ve Hidrokarbon Çalışma Grubu da kurulabilecek.

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