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Aktüel Etiyopya ordusu, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'ye yönelik askeri operasyona başladı
Aktüel

Etiyopya ordusu, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'ye yönelik askeri operasyona başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:55:18 -
Etiyopya ordusu, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'ye yönelik askeri operasyona başladı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Etiyopya'da teslim olmayı reddeden isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin elindeki Mekelle şehrine askeri operasyonun başladığını açıkladı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yazılı açıklamada, teslim olmaları için TPLF'ye verilen 72 saatin dolduğunu ve askeri operasyonun son aşamasına gelindiğini bildirdi.

Operasyon sırasında sivillerin korunması için azami özen göstereceklerini vurgulayan Ahmed, "Ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde 4 Kasım'da başlayan askeri operasyonun Mekelle şehrine yönelik son aşaması başladı." dedi.

Ahmed, bu hafta başında teslim olmaları için TPLF'ye 72 saat süre vermiş, TPLF ise teslim olmayı reddetmişti.

- Operasyon 4 Kasım'da başladı

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış; Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrasında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarını reddetmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.

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