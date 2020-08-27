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Aktüel Etiyopya bir yılda 33 DEAŞ ve Eş-Şebab militanı yakaladı
Aktüel

Etiyopya bir yılda 33 DEAŞ ve Eş-Şebab militanı yakaladı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:42:59 -
Etiyopya bir yılda 33 DEAŞ ve Eş-Şebab militanı yakaladı

İSTANBUL (AA) - Etiyopya, son bir yılda Eş-Şebab ve DEAŞ terör örgütlerine mensup eylem hazırlığı yapan 33 kişiyi yakaladığını açıkladı.

Etiyopya Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisinden (NISS) yapılan açıklamada, temmuz ayında son bulan geçen mali yıl içerisinde terör saldırıları planlayan 16 Eş-Şebab ve 17 DEAŞ üyesinin yakalandığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin aynı dönemde ülkeye kaçak olarak sokulan 499 kalaşnikof tüfek, 27 bin tabanca, 11 el bombası, 8 makineli tüfek ve 168 bin mermiyi ele geçirdiği aktarılan açıklamada, 59 kaçakçının da tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, Eş-Şebab ve DEAŞ'ın Etiyopya'yı tehdit eden görüntülü mesajlar yayınladığı, saldırıların önlenmesi için güvenlik güçlerinin gece gündüz çalıştığı kaydedildi.

Etiyopya'nın komşusu Somali'de görevlendirdiği askeri güçleri zaman zaman Eş-Şebab'ın saldırılarına maruz kalıyor.

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