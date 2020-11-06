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Aktüel Etiyopya Başbakanı Ahmed'den Tigray bölgesindeki askeri operasyona destek:
Aktüel

Etiyopya Başbakanı Ahmed'den Tigray bölgesindeki askeri operasyona destek:

"Anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğünü yeniden sağlayacağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 18:08:41 -
Etiyopya Başbakanı Ahmed'den Tigray bölgesindeki askeri operasyona destek:

İSTANBUL (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, federal hükümetin Tigray bölgesinde yürüttüğü askeri operasyona destek vererek, ülke sınırlarında suç unsurlarına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Başbakan Ahmed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Etiyopya'da suç unsuruna yer yok." ifadelerini kullandı.

Tigray ve ülkenin diğer bölgelerindeki halkı esir almak isteyenlerin adaletten kaçamayacağını dile getiren Ahmed, suç unsurlarını Tigray bölgesinden çıkaracaklarını kaydetti.

Ahmed, federal hükümetin sabırla Tigray'ı yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) liderleri ile sorunu barışçıl bir şekilde çözmeyi denediğini ancak TPLF yöneticilerinin kibri ve uzlaşmaz tutumu nedeniyle tüm çabaların sonuçsuz kaldığını belirterek, "Bardağı taşıran son damla Kuzey Komutanlığı'na saldırı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Gereken adımların atıldığını aktaran Ahmed, "Anayasayı koruyacak ve savunacağız. Anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğünü yeniden sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

- 6 aylık OHAL ilan edildi

Etiyopya federal hükümeti, yerel yönetimi devirmek için askeri operasyon kararı aldığı Tigray'da, 6 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan ettikten sonra 3 emekli generali göreve çağırmıştı.

Başbakan Abiy Ahmed, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu. Kararın, uzun yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da büyük ve uzun süreli çatışmalara yol açmasından korkuluyor. Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı.

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.


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