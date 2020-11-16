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Ekonomi Eti Maden'den 5. Boraks Pentahidrat Tesisi ihalesine ilişkin açıklama:
Ekonomi

Eti Maden'den 5. Boraks Pentahidrat Tesisi ihalesine ilişkin açıklama:

"5. Boraks Pentahidrat Tesisi'nin yapım işi kapsamında oluşan kamu alacağını garanti altına almak için gereken tüm iş ve işlemler yürütülmüştür"

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:17:18 -
Eti Maden'den 5. Boraks Pentahidrat Tesisi ihalesine ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğündeki 5. Boraks Pentahidrat Tesisi'nin yapım işi kapsamında oluşan kamu alacağını garanti altına almak için gereken tüm işlemlerin yürütüldüğünü bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 11 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın iddialarına yanıt verildi.

5. Boraks Pentahidrat Tesisi Projesi kapsamında geçici kabul eksikliklerinin giderilmesi için yüklenici firmaya bildirim yapılarak süre verildiği aktarılan açıklamada, verilen sürede firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediği ve mahkemeye başvurulduğu hatırlatıldı.

Eti Maden tarafından sürecin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, "5. Boraks Pentahidrat Tesisi'nin yapım işi kapsamında oluşan kamu alacağını garanti altına almak için gereken tüm iş ve işlemler yürütülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Eti Maden'in herhangi bir alacağından vazgeçmediğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Kamu alacaklarının akamete uğratılmaması amacıyla yüklenici firmaya verilen cezanın taksitle tahsili için mevcut teminatlar muhafaza edilmek kaydıyla yüklenici firma ile protokol yapılmıştır. Yüklenici firmanın söz konusu protokoldeki kabul ve taahhütleri çerçevesinde, 760 günlük cezanın indirilmesi ya da bir günlük cezanın dahi silinmesi söz konusu değildir. Yüklenici firma tarafından ceza miktarına ilişkin dava açılmış olup, cezaya ilişkin karşılıklı dava süreci devam etmektedir. Mahkeme kararına göre hareket edilecektir."

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