Ethem Sancak’ın bahsettiği iş adamı kim? “AK Parti’ye oy vereceğim dedi çok şaşırdım”

yeniakit.com.tr

Uzun süre AK Parti saflarında siyaset yaptıktan sonra 2022’de Vatan Partisi’ne geçen iş adamı Ethem Sancak, TV100’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu “Az Önce Konuştum” programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan muhabbetini anlatan Sancak, Erdoğan’ın çocuklarından bahsederken gözlerinin yaşardığını söyledi.

Erdoğan’a şiddetle muhalefet eden bir iş adamını tanıdığını belirten Ethem Sancak, söz konusu kişinin duygusal sebeplerle Erdoğan’a oy verdiğini belirtti.

Sancak şunları söyledi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“(Erdoğan) Çocuklarından bahsederken ağlamayı bilen bir lider. Bir gün Tayyip Erdoğan'ın yeminli muarızı bir iş adamı bana geldi. Eski siyasetçilerle de akrabalığı olan bir iş adamı, sevdiğim bir adam. Bir gün geldi bana, seçim arifesi. Ben, dedi, Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim.

Ya dala geçme oğlum, dedim, sen vermezsin. İstanbul’un tanınmış adamlarından birisi. Beni mi kandırıyorsun, benimle bir işin de var onu kotarmak için mi yapıyorsun, dedim. Yok, dedi yemin ediyorum, dedi ben Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim. Niye dedim senin bu kararın değişikliğin ne?

Dedi ki, ben bütün eski liderleri biliyorum, hepsini tanıdım. Ben bunların çocuklarından bahsederken ağladıklarını hiç görmedim. Hatta ağladıklarını hiç görmedim dedi. Dün gece televizyonda Tayyip Erdoğan'a gazeteci çocuklarıyla ilgili ilişkilerini sorunca gözleri yaşardı, dedi. Dedim ki, ya bu merhamet dolu bir adam, ve bundan dolayı ben ona oy verdi.”

Sancak’ın söylediği kişinin kim olduğu merak konusu haline geldi.