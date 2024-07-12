  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Balon bile bu kadar uçmuyor! Selçuk Geçer'den dolar için sallamanın kralı: 200 kat olacak

Hangi ülkeye çalıştığı ifşa oldu! Bir satılık PKK’lı daha çıktı

CHP’li Köksal sapkınların sponsoru

Ali Koç, bakın kimi tehdit etti: ‘Yok artık' dedirtti: Şaşkınlık veren olay!

Özel, Suriye konusunda lidercilik oynuyor

‘Bundan sonra ayağını denk al!’ CHP’li Hasan Akgün’den gazeteciye tehdit

Dünya medyası böyle gördü! Erdoğan Nato’ya meydan okuyor… Politico Türkiye'yi NATO'nun 'kötü çocuğu’ ilan etti.

Özel’e ‘Edebiyatı bırak, işçilerine kulak ver’ tepkisi

İşte şimdi ortalık karışacak! Fenerbahçe şoka girecek! O yıldız kararını verdi: Yok artık dedirtti…

Mağdur olmamak için kira sözleşmesi maddelerine bunları ekleyin! Yoksa başınız ağrıyabilir
Siyaset Ethem Sancak’ın bahsettiği iş adamı kim? “AK Parti’ye oy vereceğim dedi çok şaşırdım”
Siyaset

Ethem Sancak’ın bahsettiği iş adamı kim? “AK Parti’ye oy vereceğim dedi çok şaşırdım”

Yeniakit Publisher
2024-07-12 14:53:00 -

İş adamı ve siyasetçi Ethem Sancak, İstanbullu bir iş adamıyla arasında geçen seçim sohbetini anlattı.

 yeniakit.com.tr 

Uzun süre AK Parti saflarında siyaset yaptıktan sonra 2022’de Vatan Partisi’ne geçen iş adamı Ethem Sancak, TV100’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu “Az Önce Konuştum” programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan muhabbetini anlatan Sancak, Erdoğan’ın çocuklarından bahsederken gözlerinin yaşardığını söyledi.

Erdoğan’a şiddetle muhalefet eden bir iş adamını tanıdığını belirten Ethem Sancak, söz konusu kişinin duygusal sebeplerle Erdoğan’a oy verdiğini belirtti.

Sancak şunları söyledi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

(Erdoğan) Çocuklarından bahsederken ağlamayı bilen bir lider. Bir gün Tayyip Erdoğan'ın yeminli muarızı bir iş adamı bana geldi. Eski siyasetçilerle de akrabalığı olan bir iş adamı, sevdiğim bir adam. Bir gün geldi bana, seçim arifesi. Ben, dedi, Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim.

Ya dala geçme oğlum, dedim, sen vermezsin. İstanbul’un tanınmış adamlarından birisi. Beni mi kandırıyorsun, benimle bir işin de var onu kotarmak için mi yapıyorsun, dedim. Yok, dedi yemin ediyorum, dedi ben Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim. Niye dedim senin bu kararın değişikliğin ne?

Dedi ki, ben bütün eski liderleri biliyorum, hepsini tanıdım. Ben bunların çocuklarından bahsederken ağladıklarını hiç görmedim. Hatta ağladıklarını hiç görmedim dedi. Dün gece televizyonda Tayyip Erdoğan'a gazeteci çocuklarıyla ilgili ilişkilerini sorunca gözleri yaşardı, dedi. Dedim ki, ya bu merhamet dolu bir adam, ve bundan dolayı ben ona oy verdi.

Sancak’ın söylediği kişinin kim olduğu merak konusu haline geldi.

Ak Parti Düzce İl Gençlik Kolları Başkanı görevinden ayrıldı
Ak Parti Düzce İl Gençlik Kolları Başkanı görevinden ayrıldı

Gündem

Ak Parti Düzce İl Gençlik Kolları Başkanı görevinden ayrıldı

AK Parti’den Özgür Özel’e flaş cevap! "Cambaza bak, cambaza…"
AK Parti’den Özgür Özel’e flaş cevap! “Cambaza bak, cambaza…”

Gündem

AK Parti’den Özgür Özel’e flaş cevap! “Cambaza bak, cambaza…”

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? AK Parti'den son açıklama
Asgari ücrete ara zam gelecek mi? AK Parti'den son açıklama

Ekonomi

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? AK Parti'den son açıklama

AK Parti’nin önündeki en önemli meydan okuma bu olacak! Önümüzdeki iki yıl zarfında...
AK Parti’nin önündeki en önemli meydan okuma bu olacak! Önümüzdeki iki yıl zarfında...

Medya

AK Parti’nin önündeki en önemli meydan okuma bu olacak! Önümüzdeki iki yıl zarfında...

AK Partili isim ayar verdi! TSK’ya iftira atanların bozkurt rahatsızlığı
AK Partili isim ayar verdi! TSK’ya iftira atanların bozkurt rahatsızlığı

Gündem

AK Partili isim ayar verdi! TSK’ya iftira atanların bozkurt rahatsızlığı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23