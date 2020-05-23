Ethem Çakır kimdir nerelidir? Ethem Çakır hangi göreve atandı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığı'na da İbrahim Ethem Çakır atandı. Peki Ethem Çakır kimdir nerelidir? İşte Ethem Çakır hayatı biyografisi.
Atama kararları, Resmi Gazete'nin bugün ki sayısında yayımlandı.Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığı'na İbrahim Ethem Çakır atandı. Yapılan atama kararlarına göre Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Müfettişliklerine Ömer Alkan, Akın Kavi, Hakan Vapur, Fatih Tuncer, Mevlüt Karataş, Özgür Duğan, Ahmet Murat Kaynarsoy, Şahin Kaplan, Suzan Unat, Erhan Dilbaz ve Bertan Saraç atanırken Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Baykan atandı.
Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'nda açık bulunan Tersaneler Genel Müdürlüğü'ne Emre Dinçer, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Ergün Demirhan atandı.