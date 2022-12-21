  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’li başkan döküldü! Uluslararası karar vericiler böyle mi istiyor?

ABD, Avrupa, FETÖ hepsi İmamoğlu’nu destekliyor! Karanlık odakların adayı İsrail’de destek verdi

Erdoğan cevabı yapıştırdı! Bay Kemal'in 'baba-oğul gibiyiz' sözlerine müthiş kapak

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Sözde komutan da dahil 8 terörist yakalandı

HDP'li vekiller terörist elebaşısı Abdullah Öcalan için oturma eylemi başlattı!

Başkan Erdoğan asgari ücret için tarih verdi: Bakanımla görüşüp...

‘Tahminlerimde en fazla 1 lira yanılmışımdır' diyen AK Partili isim yeni asgari ücreti açıkladı

CHP’de İmamoğlu antipatisi artıyor

İbrahim Kalın'dan Taliban'a "üniversite" tepkisi!

Elon Musk'ın Tesla'sından Türkiye hamlesi! 'Yardım etmek ister misiniz?' diye sorarak duyurdular
Medya "Etekli Yakup"tan Tayyip Erdoğan'a iğrenç hakaretler! Haddini fazlasıyla aştı
Medya

"Etekli Yakup"tan Tayyip Erdoğan'a iğrenç hakaretler! Haddini fazlasıyla aştı

Hayatı boyunca İslam'ı ve Müslümanları tahkir eden yazılar kaleme alan Mehmet Yakup Yılmaz, skandal bir yazıya daha imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 18:09:00 -
"Etekli Yakup"tan Tayyip Erdoğan'a iğrenç hakaretler! Haddini fazlasıyla aştı

Hayatı boyunca İslam'ı ve Müslümanları tahkir eden yazılar kaleme alan Mehmet Yakup Yılmaz, skandal bir yazıya daha imza attı. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hadsiz ifadelerle yüklenen Yılmaz, Soros'un fonladığı t24'teki yazısında şu pespaye ifadeleri kullandı:

"(...) Erdoğan (...) her ne kadar aksini söylese de zihninin gerisinde Arap geleneklerini din diye bellemiş olmasının izlerini taşıyor.

(...) İş bir kere din ticaretine dökülünce de hızını alamıyor.

Bu kez başörtüsü sorunu üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu ismini vererek suçluyor:

"Bu çileleri biz yaşadık. Bay Kemal sen bunları yaşamadın zaten senin böyle bir derdin de yok."

(...) İnançlar arasında ayrım yapmak Cumhurbaşkanı'nın haddi midir?

Her inanç, inanan insan için kutsal değil midir?

(...) Seçim yaklaşıp, din ticaretinin dozu arttıkça daha neler duyacağız kim bilir?"

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HACI

Benim dinim niye bu kadar ilgilendiriyor seni ve senin gibileri. Git hangi dine mensup isen o dinle iştigal et.

www

yasasin zalimler icin cehennem. Umarim bu sahisin geberigi hak vaki oldugu zaman camiye getirilmez. Tabakhaneden kaldirsinlar  
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23