"Etekli Yakup"tan Tayyip Erdoğan'a iğrenç hakaretler! Haddini fazlasıyla aştı

Hayatı boyunca İslam'ı ve Müslümanları tahkir eden yazılar kaleme alan Mehmet Yakup Yılmaz, skandal bir yazıya daha imza attı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hadsiz ifadelerle yüklenen Yılmaz, Soros'un fonladığı t24'teki yazısında şu pespaye ifadeleri kullandı:

"(...) Erdoğan (...) her ne kadar aksini söylese de zihninin gerisinde Arap geleneklerini din diye bellemiş olmasının izlerini taşıyor.

(...) İş bir kere din ticaretine dökülünce de hızını alamıyor.

Bu kez başörtüsü sorunu üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu ismini vererek suçluyor:

"Bu çileleri biz yaşadık. Bay Kemal sen bunları yaşamadın zaten senin böyle bir derdin de yok."

(...) İnançlar arasında ayrım yapmak Cumhurbaşkanı'nın haddi midir?

Her inanç, inanan insan için kutsal değil midir?

(...) Seçim yaklaşıp, din ticaretinin dozu arttıkça daha neler duyacağız kim bilir?"